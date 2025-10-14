El fútbol chileno está en una crisis grande. No salen grandes jugadores como sucedía hace algún tiempo y muy pocos militan en las grandes ligas de Europa para tener ese roce internacional.

Un asunto que abordó Humberto Suazo, quien con 44 años superó dos lesiones de rodilla y una operación de columna para volver a jugar en San Luis, en la Primera B, con el objetivo de retirarse en una cancha.

Por lo mismo es que Chupete se atrevió a enviar un recado a los futbolistas que están comenzando sus carreras, para que se pongan las pilas y no bajen los brazos ni se agranden.

“El mensaje es para los más jóvenes también, que no es fácil. Que luchen por su sueños, que pongan actitud”, manifestó en TNT Sports tras el duelo ante Deportes Recoleta.

Suazo aconseja a los jóvenes en Chile

Humberto Suazo aconseja a los jóvenes en Chile

Agregó que no deben conformarse por hacerlo bien en un momento, pues se necesita más constancia. “Esto es día a día, no es de un partido: si lo jugaste bien el otro tiene que ser mejor y así ir ganándose un lugar”, señala.

Publicidad

Publicidad

De hecho, se siente con la espalda suficiente para entregarles una palabra que le permita a los jóvenes tomar conciencia de lo importante que es ser perseverante en esta carrera.

ver también Tabla de Primera B: Rangers gana en su vuelta a Talca y el regreso de Humberto Suazo

“A los 44 años espero terminar mi carrera en pie y dándole un mensaje a los jóvenes, que independiente de la edad hay que tener corazón y actitud, amar mucho la profesión”, señala el ex delantero de Colo Colo.

El Chupete se retirará del fútbol profesional la próxima semana, cuando San Luis enfrente en el estadio Lucio Fariña a Copiapó. De esta manera culminará un camino que lo llevó a México y Europa.

Publicidad