DT de Southampton pone fecha para definir el futuro de Ben Brereton

La aventura de Ben Brereton en el Southampton ha estado muy lejos de ser lo que se esperaba. El delantero llegó como una de las grandes cartas en ataque de los Santos, pero hasta ahora no tiene goles y casi no suma minutos.

Cortado desde el proceso anterior, esperaba tener nuevas oportunidades con el arribo de Ivan Juric. Sin embargo, eso no ha ocurrido e incluso no lo han llevado ni a la banca, por lo que los rumores de salida son cada vez más fuertes.

En los últimos días de ha conocido que un viejo amor está tocando su puerta y le puede permitir ir a buscar los minutos que no tiene ahora. Eso sí, el técnico de los Santos dejó un importante aviso a cualquier interesado en el chileno

Southampton fija la fecha para definir el futuro de Ben Brereton

Ben Brereton parece tener los días contados en el Southampton ante el pobre nivel que ha mostrado hasta ahora. La sequía y su mala racha en la Premier League lo han llevado a ni ser considerado, estando a la espera de oportunidades.

Ben Brereton no lo pasa bien en Southampton y deberá definir si seguir o no. Foto: IMAGO.

Este jueves el técnico de los Santos, Ivan Juric, habló en conferencia de prensa y abordó varios temas. Entre ellos, el futuro de los jugadores que no está utilizando, poniendo fecha al día clave para que salgan a negociar. “Tendremos una reunión la próxima semana y luego decidiremos qué hacer“, dijo.

De hecho, el técnico remarcó que lo importante es hacer espacio antes de ir a buscar opciones en el mercado. “Ahora tenemos demasiados jugadores, tenemos que cederlos y luego podemos empezar a pensar en traer a alguien más”.

Uno de los objetivos por los que llegó es también limpiar el camarín, con Ben Brereton siendo uno de los que puede partir. “El plan era que tenemos muchos jugadores y tenemos que reducir la plantilla y luego tendremos una reunión la próxima semana“.

Sin ir más lejos, el DT remarcó que tiene claro su panorama, donde el chileno no parece ser alternativa. “Luego enviaré mis ideas sobre lo que necesitamos después de dos o tres semanas de trabajo aquí. Lo que necesitamos para mejorar“.

Finalmente y al ser consultado por el caso específico del delantero nacional, optó por hacerle el quite para no comprometerlo. “No, prefiero no decir los nombres ahora“.

De esta forma, Ben Brereton queda a la espera de la estocada definitiva de su técnico para salir del Southampton. Sheffield United es el gran candidato a quedarse con sus goles, pero todo dependerá de la fórmula con la que lo quieran enviar a préstamo.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton esta temporada?

En su primera temporada con el Southampton, Ben Brereton Díaz ha logrado disputar un total de 14 partidos oficiales. En ellos no registra goles ni asistencias y alcanza los 593 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega el Southampton?

Ben Brereton buscará una última oportunidad para demostrar que puede ser aporte en Southampton. El día sábado 4 de enero a partir de las 12:00 horas los Santos reciben al Brentford buscando alejarse de la zona de descenso de la Premier League.