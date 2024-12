Nuevo DT de Southampton ilusiona a Ben Brereton: "Me dan jugadores y yo los mejoro"

En riesgo vital se encuentra Southampton en la presente temporada de la Premier League. El equipo donde milita el chileno Ben Brereton es el exclusivo colista con apenas seis puntos, sólo ganó un partido en toda la campaña y es el máximo candidato a descender.

Si a lo anterior se suma que el nacional no estuvo en la consideración de su anterior técnico Russell Martin, a quien despidieron tras 13 derrotas en 16 juegos, y ni siquiera fue citado por el interino Simon Rusk, las cosas van de mal en peor.

Por ello, en medio de fuertes rumores de una salida a préstamo de Brereton rumbo al Sheffield United, de la segunda división inglesa, el nuevo técnico del Southampton, el croata Iván Jurić realizó una pública promesa que vuelve a ilusionar al chileno.

La promesa del nuevo DT de Southampton a Ben Brereton

En su primera conferencia de prensa con el equipo, el balcánico se puso una meta casi inalcanzable. “En la historia, nadie ha permanecido en la Premier League comenzando desde esta situación. Creo que podemos hacer algo excepcional y los chicos deben estar muy motivados para lograr algo que nadie ha hecho”, afirmó.

En lo que compete a Brereton, el nuevo DT del Soton aseguró que “lo que realmente me gusta hacer es mejorar a los jugadores. Estoy obsesionado: si me das un jugador cuyo valor es cinco (millones), después de un año es ocho. Me gusta trabajar, analizar y estar en contacto cercano con los jugadores”.

Al consultarle si existe opción de que el chileno pueda salir del equipo, Jurić respondió que “tenemos este tiempo para entender las cosas buenas que necesitamos, y luego hablaré con el club y veremos qué podemos hacer. Quiero ver primero a los jugadores que tenemos y luego decidir”.

Los números del chileno en los “Santos”

Para mala fortuna de Ben Brereton, todavía no conoce de victorias en su paso por Premier League. En Southampton suma un total de apenas 593 minutos en cancha durante 14 juegos, uno de ellos con el equipo Sub 21. No registra goles ni asistencias.