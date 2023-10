Un momento de contrastes vive Ñublense en este cierre de temporada. Marcha en la parte baja de la tabla del Campeonato Nacional y pese a que se había recuperado con tres triunfos al hilo, este fin de semana cayó ante Audax Italiano en La Florida. Con ello, se estancaron en la décima posición del torneo.

Pero en paralelo, Patricio Rubio atraviesa un gran momento a nivel personal. Suma 14 goles en la tabla de goleadores y pelea, palmo a palmo, con Fernando Zampedri para ser el pichichi del año. Algo que incluso a provocado que varios lo pidan como opción en la Selección Chilena.

Pero el pasado fin de semana, ante los itálicos, Rubio vivió un momento ingrato. Fue expulsado en los descuentos por apurar a un pasapelotas que estaba demorando el reingreso del balón. Y esta semana se conoció su sanción: dos fechas. Con ello, se complica demasiado en sus chances de pelearle al Toro el puesto.

Una sanción que irritó a Rubio, quien reclamó por redes sociales. “No logro entender cómo me dan dos fechas de suspensión. En los informes dice que el pasapelotas me provoca. Yo me acerqué a buscar la pelota y él me tira un pelotazo en los pies”, relató.

“Por eso lo empujo hacia un lado. Para apurar la jugada y agarrar la pelota. En ningún momento fui violento y le pegué. Solo fui a buscar la pelota porque el equipo perdía y necesitaba apurar. Desde el minuto 60 los peloteros escondieron todos los balones”, agregó.

“Espero de todo corazón que el tribunal pueda reflexionar sobre el tema. Me duele mucho porque estaba peleando para poder salir goleador del torneo y también ayudando a mi equipo para salir de la parte baja de la tabla. Este año mi conducta ha sido intachable y creo no merecer tan dura sanción”, cerró.

Con ello, Patricio Rubio volverá a jugar recién en diciembre, en las dos fechas finales del torneo. No jugará ante Palestino ni Copiapó, pero si lo estará ante Huachipato y Universidad de Chile. Habrá que ver si le alcanza para poder pelearle a un Fernando Zampedri que aparece en su mejor momento.

El Toro logró un triplete ante O’Higgins, superando la barrera de los 100 goles en Universidad Católica y recuperando su nivel luego de un triste Clásico ante Colo Colo. Por ende, la suspensión de Rubio aparece como la opción perfecta para que el cruzado empiece a asegurar su cuarto título consecutivo en esta materia.

¿Cuántos goles tiene Patricio Rubio en su carrera?

Patricio Rubio suma 183 goles en su carrera. La actual es su temporada más goleadora desde la 2013-2014, donde en Universidad de Chile sumó 18 anotaciones. Además, no superaba los 10 goles desde el 2019, cuando militaba en Universidad de Concepción.

¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional?

El Campeonato Nacional volverá recién después de cuatro semanas al ruedo. El fin de semana del 12 de noviembre será el reinicio, para suspenderse otra vez a la semana siguiente y volver para las tres fechas finales el 26 de noviembre.