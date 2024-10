Los arbitrajes del fin de semana en el fútbol chileno provocaron mucha polémica. Universidad de Chile se sintió perjudicada ante Iquique por la expulsión de Leandro Fernández y no la de Stefan Pino, mientras que el VAR falló en el primer gol de Colo Colo.

Un asunto que abordó Diego Rivarola en ESPN, asegurando que para él no son coincidencias pues siempre en el fútbol hay algún tipo de manejo en estas situaciones.

“No son paranoias. No es que estemos hablando de cosas que no han existido nunca ni existirán. En algún momento lo deslizaste en Copa América. Ahí te parecía raro y acá en el torneo no”, le señaló al panelista Sebastián Esnaola.

Luego el ídolo de la U pidió que “no nos hagamos los tontos, cuando nos conviene con el VAR o con el árbitro. No hagamos como que esto es imposible que pase acá”, agregó.

La jugada polémica del gol validado a Colo Colo ante Cobresal sin VAR

Rivarola ve cosas raras en el Campeonato Nacional

Diego Rivarola aclara eso sí que no piensa que haya corrupción. “No digo que esté pagado. No sé si los árbitros están mojados, no sé si esa es la palabra”, aunque entiende algún tipo de manejo.

“En Copa América se decía que estaba para Argentina. Entonces cuando nos conviene nos ponemos a un lado y cuando no al otro. Y no se trata de conveniencia, se trata de ser de una línea”, aseguró.

“No es siempre, pero no me hago el gil que es algo que nunca haya pasado. Que no hay situaciones que han sido raras durante toda la vida. No solamente ahora, han pasado antes y van a seguir pasando”, fue el ácido comentario.

De todas formas indica que no quiere que se piense que quieren favorecer a Colo Colo. “Es para todos. No quiero que se cargue mi comentario hacia Colo Colo. Yo mantengo mi opinión siempre ante esta situación, sea la U, Católica o Unión Española. O sea Colombia o Japón. Soy de una línea”, finalizó.