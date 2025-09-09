Un auténtico golpe institucional es que sufre Cobreloa, luego que a finales de agosto se comunicara del cierre de sus series menores que mantenía en Santiago, medida que dejará a 250 jóvenes sin lugar donde continuar su carrera.

La decisión, basada netamente en el ámbito económico para ahorrar $30 millones de pesos mensuales que invertía entre sueldos de profesores, arriendo de canchas y otros, fue explicada desde la institución y apunta como responsable de la misma a la ANFP.

Así lo afirmó Nelson Soto, jefe del fútbol joven de Cobreloa, que en diálogo con Radio ADN señaló que desde Quilín se les informó hace poco más de un año que debían cerrar sus operaciones en Santiago para enfocarse netamente en la formación de futbolistas en Calama.

Desesperado llamado en Cobreloa por cierre de series menores en Santiago

“La repercusión que tiene es amplia, porque son más de 200 niños que participan con nosotros en las inferiores de Santiago. Hace un año la ANFP le comunicó a Cobreloa que debía llevar sus inferiores en Calama. A mí me lo confirmaron la semana pasada”, reconoció el funcionario loíno.

En esa línea, el jefe del fútbol joven de Cobreloa agregó que “los padres están buscando una alternativa y deberían conversar con la ANFP. Eso es lo que nos comentaron a nosotros, que la obligación la estaba imponiendo la ANFP”.

Para peor, Soto confirma que “los chicos de mayor proyección que iban a Calama se quedaban en la casa de cadetes, donde lo costeaba Cobreloa, pero con el nuevo proyecto de llevar las inferiores a la comuna, esto no está contemplado. No hay restricción para que los chicos de acá vayan a Calama, pero lo tienen que costear los padres“.

¿Qué dicen los apoderados ante esta noticia?

La emisora se contactó con los padres de aquellos futbolistas que forman parte del fútbol joven loíno y fueron categóricos en afirmar que “a nosotros nunca nos avisaron de manera formal hasta hace un par de semanas, los niños están muy tristes”.

“Parte del ‘gran’ proyecto que tiene Cobreloa es que los niños les ‘adopten’ familias en Calama y ahí el club subsidiar esas casas de acogida con 100 mil pesos, lo que es un chiste“, finalizaron.

