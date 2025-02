Carlos Palacios es furor en Argentina por sus primeros partidos en Boca Juniors. Por eso hay mucha expectación por lo que hará esta noche, en Copa Libertadores, frente a Alianza Lima, encuentro en el que será titular.

Debido a esta “Palaciosmanía”, el medio TyC habló con su profesor Luis Lee-Chong de la escuela Chacabuco Recoleta, lugar en el que la Joya dio sus primeros pasos.

Ahí detalló que lo llevó a probarse a Universidad Católica cuando tenía 11 años, pero los cruzados no quisieron quedarse con el jugador para darle la oportunidad a otro canterano que llegó muy arriba.

“Me llamó un día su mamá Jacqueline y me dice: ‘Profe, echaron al Carlitos’. Qué raro pensé, porque tenía todo para quedarse. Con el tiempo me enteré que el entrenador que tenía que decidir, Sebastián Barrientos, debía optar por él o Marcelino Núñez y se quedó con el segundo”, sostuvo su ex DT.

Carlos Palacios en la escuela Chacabuco Recoleta

Los inicios de Carlos Palacios en el fútbol

Lee-Chong sostiene que Palacios se ha ido dando cuenta que en el profesionalismo se debe ser constante. “Siendo superior a los demás, se conformaba con una buena jugada, un pase entre líneas o un gol de tiro libre y pensaba que ahí terminaba todo”, contó.

Publicidad

Publicidad

Luego agregó que eso ha ido variando. “Con el tiempo ha ido mejorando en la parte técnica y física, que lo llevó a ser un jugador diferente”, confesó su ex técnico.

ver también Carlos Palacios será estelar en el partido más importante del año en Boca Juniors

“Ya era un jugador con mucha técnica y que en el fondo siempre se adelantaba a lo que iba a hacer. Siempre se pensó que no tenía techo, que iba a llegar al fútbol profesional por sus condiciones”, explica por lo que hizo Palacios.

Agrega que “marcaba mucha diferencia. Se venía hasta acá desde Renca porque en ese momento yo tenía apoyo del municipio entonces era gratuita, no tenía que pagar para jugar. Siempre lo traía la madre, alguna hermana o a veces iba yo a buscarlo”.

Publicidad