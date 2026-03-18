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Liga de Primera

“Cualquiera se pone detrás de un computador y comenta”: goleador de Huachipato al rescate de Jaime García

Lionel Altamirano salió a respaldar a su DT, pese a que lo dejó sorpresivamente en la banca en el último duelo.

Por Nelson Martinez

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Duro presente acerero y del DT en el torneo.
© Gemini.Duro presente acerero y del DT en el torneo.

En el lugar 12° de la Liga de Primera y con tres partidos perdidos en línea, Huachipato lo pasa mal esta temporada. Es ahí donde todos los dardos de la hinchada apuntan a Jaime García.

Una de las últimas críticas apuntó a que el DT dejó fuera del XI ante Colo Colo al goleador Lionel Altamirano. El propio artillero salió al paso y le puso el pecho a las balas por el mal momento del club.

“Es una nueva derrota que duele, hicimos un buen partido, tuvimos la pelota, el equipo de ellos se encontró con el gol y lo fuimos a buscar. Hay que seguir trabajando y no bajar los brazos”, dijo al medio AS Chile.

Altamirano le avisa a Jaime García por su suplencia

Lionel Altamirano no fue alineado entre los titulares ante Colo Colo, pese a los dos goles este año y los 12 del 2025. El jugador fue sincero sobre cómo se toma las ácidas críticas a Jaime García, al que le dio su apoyo.

No leo porque hoy en día cualquiera se pone detrás de una computadora y comenta. Trato de enfocarme en el trabajo de la semana súper fuerte y falta que se vea reflejado en los partidos”, respondió.

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En relación a la sorpresiva suplencia ante Colo Colo, Altamirano dijo que “no me gusta estar en la banca, uno siempre quiere jugar y son decisiones técnicas. Duele y se debe aceptar”.

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Huachipato buscará sacudirse de las últimas derrotas y darle un respiro a Jaime García cuando debuten este fin de semana en la Copa de la Liga. Ahí recibirán a Deportes Concepción en el CAP, a mediodía de este sábado.

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