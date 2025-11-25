Con un chileno: Experto elige a los cinco mejores arqueros de Sudamérica

Comenzó el cierre de temporada un nuevo ranking sorprende con un chileno entre los mejores del continente. Aunque ahora el elegido sorpresivamente fue borrado por Nicolás Córdova en la Roja y debe esperar la llegada del próximo DT para volver a ser considerado.

Esto tiene relación con el último ranking que realizó Fox Sports Argentina y donde eligieron a los cinco mejores porteros del 2025. Pero ahora la elección la realizó el portero trasandino Joaquín Ketlun y que ataja en Islandia. Además se ha hecho todo un influencer como especialista en tanda de penales y se encarga de ser analista de goleros.

“En Sudamérica, Agustín Rossi tiene que estar. Por trayectoria debe estar Franco Armani. John de Botafogo se fue a Inglaterra, también lo elijo. Hay uno que rompe los esquemas como Arce”, detalló.

El mejor portero chileno del 2025

Pero para el quinto lugar dejó a Brayan Cortés y que este año dio el salto definitivo a Uruguay. A tal punto que ahora Peñarol debe negociar su permanencia en el club.

Eligen a Brayan Cortés entre los cinco mejores del continente

“Hay uno que me gusta mucho. Chileno y que ahora está en Peñarol. Brayan Cortés, el ex Colo Colo. Me parece muy buen arquero”, recalcó el portero sobre el “Indio” y que pese a su gran rendimiento no ha vuelto a la Roja.

Publicidad

Publicidad

Incluso el próximo domingo 30 de noviembre, Cortés tendrá la chance de cerrar el 2025 con tres títulos en Peñarol. Esto debido a que se define el torneo uruguayo ante Nacional. El partido de ida fue 2-2 y este fin de semana se juega la revancha para determinar al nuevo monarca. Por lo que se espera que el nacido en Iquique sea titular nuevamente.