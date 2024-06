Futbol, San Antonio Unido vs Universidad de Chile. Cuartos de final, Copa Chile 2024. El jugador de Universidad de Chile, Leandro Fernandez, izquierda, disputa el balon con Cristobal Campos de San Antonio Unido durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Chile realizado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, Chile. 28/07/2024 Raul Zamora/Photosport Football, San Antonio Unido vs Universidad de Chile. 2024 Copa Chile Championship. Universidad de Chile’s player Leandro Fernandez, left, vies for the ball against Cristobal Campos of San Antonio Unido during the Copa Chile Championship quarterfinal, first leg match at the Nicolas Chahuan stadium in La Calera, Chile. 28/07/2024 Raul Zamora/Photosport