Es uno de los personajes más queridos por los hinchas chilenos, sin importar su equipo. Por esto, mucha preocupación generó que Hernán “Clavito” Godoy fuese internado de urgencia.

El añoso entrenador cuenta con una prolífica trayectoria en clubes nacionales. Si bien en el último tiempo no ha dirigido a nivel profesional, siempre se mantiene cerca de la actividad que tanto ama.

San Marcos de Arica, Audax Italiano, Santiago Wanderers, Ñublense, Deportes Iquique y una larga retahíla de escuadras. Hernán Godoy tiene un currículum digno de ser tomado en cuenta.

Habla Clavito Godoy tras ser internado de urgencia

Clavito fue internado de urgencia en el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida durante la jornada del pasado viernes. Con 83 años, su salud comienza a ser tema de conversación.

De hecho, después de ser internado, su hijo, también Hernán, dio a conocer el diagnóstico del Clavito. Lo que lo tiene en cuidados es un hepatocarcinoma que está en observación para ver si es metastásico.

En medio de esto, Hernán Clavito Godoy se dio el tiempo de hablar con el sitio La Hora. “Hasta hace un mes me sentía bien, y mira ahora donde estoy. Me he sentido muy mal, no sé, he andado sin apetito, no quería comer nada, un poco depresivo“, partió diciendo.

“Estoy luchando, aún no saben bien lo que tengo, estoy a la espera de los resultados de distintos chequeos, pero todo indica que es algo hepático. Lo primero que vieron fue una mancha grande en el hígado“, cerró.