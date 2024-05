El arquero se refirió a un posible retorno a nuestro país y usó la situación del King para explicar por qué no le gustaría. Por ahora está enfocado en terminar la temporada.

Claudio Bravo pone a Arturo Vidal de ejemplo para no volver a Chile: "Duele que lo basureen"

Claudio Bravo se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera en las próximas semanas. El arquero termina su contrato con Real Betis y, por lo visto hasta ahora, no renovará su vínculo, lo que lo obliga a tomar una decisión vital.

Con 41 años el portero analiza si seguir con una aventura más o si es momento de colgar los guantes. Los hinchas se ilusionan con que vuelva a Chile para ponerle fin a su tremenda historia, pero el propio portero lo ve lejano.

En las últimas horas el bicampeón de América se refirió a su opción de regresar al país y dejó en claro que no lo tiene como prioridad. Esto no solo por algo motivacional, sino que también para no pasar por lo mismo que hoy atraviesa Arturo Vidal.

Claudio Bravo no quiere volver a Chile para vivir lo de Arturo Vidal

Claudio Bravo terminará su aventura en el Real Betis con 41 años y, para mucho, es el momento de colgar los guantes. Otros en cambio esperan que vuelva a Chile para tener un último baile, aunque el arquero no está muy interesado.

Claudio Bravo no quiere pasar por lo mismo de Arturo Vidal en Chile. Foto: Photosport.

De hecho, el bicampeón de América conversó con Canal 13 y se refirió a esta situación, la que por ahora descarta por una particular razón. Y es que según explico, no quiere atravesar los mismos problemas a los que se ha visto enfrentado Arturo Vidal en su paso por Colo Colo.

“Uno ve la carrera de Arturo, jugando en clubes, que difícilmente otros compañeros puedan hacer una carrera así. Entonces uno ve que llega a Chile y duele que lo basureen; que a la primera enrostren mil cosas porque en otro país no sucede”, lanzó.

En esa misma línea, el portero remarcó que esto lo hace replantearse la idea de volver al país. “Si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas. No quiero vivir esa otra película”.

Quedará ahora esperar para saber cuál será la decisión del portero. Ofertas no le han faltado incluso lejos de nuestras tierras, pero él será quien defina si quiere seguir jugando o si es momento de enfocarse en otras cosas.

Los hinchas quieren que Claudio Bravo vuelva a Chile para verlo en los últimos años de su carrera, pero esto está más lejos que cerca. El bicampeón de América y capitán histórico de la Roja puede dejar con las ganas a los fanáticos chilenos, que ruegan para que siga por lo menos unos meses más.

¿Cuáles son los números de Claudio Bravo esta temporada en Betis?

Debido a sus lesiones y la poca continuidad, Claudio Bravo ha logrado disputar un total de nueve partidos oficiales con Real Betis esta temporada. En ellos dejó dos veces su arco en cero y recibió siete goles.

¿Cuándo juega Betis?

Claudio Bravo seguirá dando la pelea para volver a sumar minutos en el Real Betis. Este domingo 12 de mayo desde las 15:00 horas los verdiblancos buscarán tres puntos de oro ante Almería en La Liga de España.

