Universidad Católica se impuso por 2-1 a Ñublense por la fecha 22 del Campeonato Nacional, en el estadio Santa Laura. Junto a la lesión de Eugenio Mena, la nota negra del duelo fue el comportamiento de un grupo de tontitos ubicados en el sector de la barra cruzada.

Nuevamente hubo show de fuegos artificiales y bengalas, elementos prohibidos para resguardar la integridad de los jugadores y todos los presentes. Fue llegando a los 80’ con el marcador en 2-0 parcial.

En la transmisión de TNT Sports, Claudio Borghi se mostró muy molesto: “no sé, no tengo explicación. Un partido tranquilo, la Católica va ganando. Salvo que esta gente no quiera venir más al fútbol. Hacen esto de prender bengalas, de hacer amenazas. Vivimos en un mundo donde esta gente parece que no quiere venir más al fútbol. ¡Y que no vengan! Que venga otra gente que sí goce el fútbol”, dijo el Bichi.

Agregó que “esto es evidentemente sanción para el próximo partido. (…) Nosotros llegamos tres horas antes a trabajar y tenemos que abrir los autos para mostrar que no traemos ningún elemento peligroso al estadio”.

“¿Serán realmente de Católica estos hinchas? ¿Estarán contentos? ¿Llegarán a la casa y contarán felices: tiré diez bengalas? Miren cómo echan a la familia del fútbol. Miren cuántos niños en la tribuna, que tienen que acostumbrase a que esto ocurra seguido. Cómo unas personas pueden tirar un elemento tan peligroso como una bengala a una cancha de fútbol”, complementó Borghi.

“En la cancha de Argentinos Juniors sacaron el alambrado, muchachos. O sea, el animal que no quiere estar que no esté”, sentenció el comentarista poco antes de ofrecer disculpas a los animales por compararlos con estos delincuentes.

