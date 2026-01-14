Es tendencia:
Chile vs. Alemania: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el Mundial de la Kings League

Si Chile logra avanzar, su próximo rival saldrá del cruce entre España y Estados Unidos.

Por Franccesca Arnechino

Chile enfrenta este miércoles a Alemania por los cuartos de final de la Kings League.
Ya están definidos los cruces de cuartos de final del Mundial de la Kings League. Tras la disputa de los encuentros de la denominada “última chance”, se realizó el sorteo que dejó a Chile emparejado con el ganador del Grupo B.

La Roja, que avanzó como líder del Grupo A luego de imponerse a Países Bajos, Marruecos y Colombia, deberá medirse ante otro cabeza de serie. Te contamos cuál será el próximo rival de La Roja.

Chile vs. Alemania: Horario y dónde ver la Kings League

Chile enfrentará a Alemania este miércoles 14 de enero en un nuevo horario desde las 18:00 horas en el Mundial Kings League 2026. Recordemos que el torneo se realizará hasta el 17 de enero en Brasil.

Alemania selló su clasificación tras vencer a Estados Unidos y Japón y caer frente a Argentina. Si Chile logra avanzar, su próximo rival saldrá del cruce entre España y Estados Unidos.

Para seguir al equipo chileno, podrás ver los partidos a través de Canal 13 y en su platarforma online en el 13GO. Además, en las redes de las Kings League, por Youtube y Twitch.

Recordemos que el equipo chileno está liderado por Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez en su rol de capitanes, guiando a La Roja en este innovador certamen.

Partidos cuartos de final Kings League

  • Chile vs. Alemania – miércoles 14 de enero, 18:00 hrs.
  • España vs. Estados Unidos – miércoles 14 de enero, 19:00 hrs.
