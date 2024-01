Las reacciones van en aumento a medida que pasan las horas tras confirmarse el fallecimiento del ídolo alemán Franz Beckenbauer, a los 78 años, y uno de los históricos del fútbol chileno que pudo enfrentarlo dentro de una cancha fue Carlos Humberto Caszely.

La leyenda de Colo Colo y la Selección Chilena fue contactada por el diario La Tercera, quien tras mostrar su pesar, al decir que “era joven, de la edad de Elías Figueroa“, no dudó en calificarlo como “uno de los más grandes deportistas y futbolistas de la historia“.

“Enfrentarlo en la cancha era un placer. Era un tipo que te leía el pensamiento futbolístico, que sabía lo que ibas a hacer. Y también un exquisito con el balón en los pies. No pegaba patadas, porque no lo necesitaba. Salía jugando siempre”, recordó Caszely.

Sin embargo, el Chino mostró su carácter al asegurar que Beckenbauer “es el segundo mejor defensor de la historia. El primero es Elías, pero acá (en Chile) no se le valora, como pasa con todos los grandes actores en todas las disciplinas”.

¿Cuántas veces enfrentó Caszely a Beckenbauer?

Quizás el duelo más recordado por los futboleros fue el juego inaugural del Mundial de Alemania 1974, cuando el delantero se convirtió en el primer jugador en la historia de las Copas del Mundo en recibir la tarjeta roja, en la derrota con los locales por 0-1.

Pero no fue el único, de hecho Caszely rememora que “me tocó enfrentarle, no solo en el 1974 sino en un partido contra el Bayern, por Colo Colo, (el 16 de junio de 1968, en el Estadio Nacional, con triunfo para los bávaros por 2-3) y también en un Resto del Mundo contra la selección de América. Estuvimos compartiendo. Me acuerdo de lo respetuoso y lo caballeroso que fue”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.