Uno de los mejores debates en cualquier conversación futbolera es quiénes son los mejores futbolistas de la historia. En el listado general siempre suelen estar los nombres de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, aunque, para Thierry Henry, ninguno de esos dos merece estar en el Top 5.

En el podcast The Greatest Game, al histórico exfutbolista francés le pidieron que eligiera a los cinco mejores jugadores de la historia para armar su equipo ideal. No es una pregunta fácil, pero la respuesta del ex Barcelona sorprendió a varios. Sobre todo por su seguridad.

Thierry Henry respondió sin dudarlo: “Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer y Michael Laudrup“. Sobre este último, mencionó que “ha sido un jugador muy subestimado”. La omisión de la Pulga no la comentó, pero fue una llamativa decisión, ya que ambos estuvieron juntos en el equipo culé.

De hecho, Henry y Messi compartieron por tres años en el Barcelona, donde tuvieron grandes éxitos bajo el mando de Pep Guardiola. Jugaron juntos entre 2007 y 2010, donde ganaron una Champions League, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, dos ligas españolas y una Copa del Rey.

Thierry Henry hizo su lista: los cinco mejores de la historia del fútbol | Getty Images

La admiración de Thierry Henry por Diego Maradona

Para nadie es sorprendente que Thierry Henry haya nombrado a Diego Maradona entre los cinco mejores. El francés siempre ha manifestado un profundo respeto y admiración por la fallecida estrella. “Las leyendas nunca mueren; para mí Maradona siempre estará”, dijo cuando falleció el astro argentino.

“La primera memoria que tengo es la de México con Diego. No suelo decir que se puede ganar un torneo solo. Pero lo que hizo Maradona en esa Copa del Mundo nadie lo hizo (…) Lo que representaba era a la gente de la calle, porque esa gente se veía reflejada en él. Maradona pasa por encima del fútbol. La gente lo sentía como propio y por eso tengo tanto respeto por él”, manifestó.