El fútbol mundial está de luto, ya que este lunes se confirmó el sensible fallecimiento de la leyenda Franz Beckenbauer en Alemania. La muerte del Káiser, a los 78 años, fue revelada por su familia mediante un comunicado que se viralizó hace pocos instantes.

Quien fuera campeón del mundo con la selección alemana en el Mundial de 1974 se había mantenido alejado de la vida pública desde abril del 2023. Este mes se estrenaría el documental homónimo, en el cual su hermano Walter reveló su estado de salud. “Si dijera ahora que está bien, mentiría y no me gusta mentir. No se siente bien. Es un altibajo constante”, comentó a fines de diciembre.

La familia de Beckenbauer confirmó que la leyenda falleció este domingo. “Con profunda tristeza anunciamos que mi esposo y nuestro padre, Franz Beckenbauer, falleció pacíficamente mientras dormía ayer domingo, rodeado de su familia. Les pedimos que puedan llorar en silencio y abstenerse de hacer preguntas”, anunciaron.

Ídolo del Bayern Munich, el Káiser es conocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. En su palmarés cosecha dos Copas del Mundo: la de Alemania 1974 como jugador y la de Italia 1990 como seleccionador nacional. Además, tiene decenas de distinciones personales y más de 20 títulos.

Durante su carrera como futbolista, Beckenbauer vistió solo tres camisetas. La principal es la del Bayern, donde jugó entre 1963 y 1977. Ese año partió a Estados Unidos y defendió al New York Cosmos, donde jugó hasta 1980 y luego nuevamente en 1983. Entre el 81 y 82 militó en el Hamburgo.

Además, cosecha una Eurocopa (1972), tres Champions League consecutivas (1974, 1975 y 1976) y una Intercontinental (1976). Cinco Bundesliga, cuatro Copa de Alemania, tres ligas de Estados Unidos y una Recopa son parte del palmarés de quien fuera dos veces ganador del Balón de Oro (1972 y 1976).

Desde hace varios años que Franz Beckenbauer lidiaba con distintos problemas de salud. Debido a dos cirugías cardiacas ya no podía realizar viajes largos y también tuvo un implante de cadera. E incluso perdió la visión del ojo derecho, luego de un golpe sufrido practicando golf.

El fútbol entero está de luto luego del fallecimiento de una de sus grandes figuras. Que descanse en paz el Káiser, ídolo y leyenda de grandes y chicos.

