El Campeonato Nacional Escolar, en su versión número 25, y la disputa del Zonal Norte se tomarán este fin de semana la agenda del rodeo chileno, que contará en total con 17 competencias a lo largo del país.

El Campeonato Nacional Escolar, organizado por la Asociación Aguanegra, se disputará este sábado 27 y domingo 28 de septiembre en la tradicional medialuna de Curicó. Contará con la participación de 67 colleras. En la ocasión, se disputará una serie promocional de Caballitos de Palo y también el Clasificatorio de Cueca Huasa con miras al Campeonato Nacional de Rodeo.

Los actuales monarcas del Campeonato Escolar, José Tomás Alvayay y Agustín Escudero, no podrán defender su cetro, debido al cambio de categoría de uno de los campeones. Escobedo hará dupla con Pilar Estrada.

Esta versión 2025 del Escolar será la última que tenga este formato, donde un único rodeo se definía al campeón. En el pasado consultivo del mes de julio se aprobó un sistema de competencia que implica dos Clasificatorios y una Final en Rancagua, durante el Campeonato Nacional.

Este viernes 26 de septiembre, a las 13:00 horas, se realizará la inauguración del Campeonato Nacional. La acción comienza el sábado a las 8 de la mañana con la Primera Serie Libre. La Segunda Serie es a las 15:00 horas. El domingo parte con la Tercera Serie Libre a las 8 de la mañana, mientras que la Serie de Campeones del Nacional del Rodeo Escolar 2024 comienza a las 15:30 horas.

El Nacional de Rodeo Escolar será transmitido íntegramente por streaming a través de la cuenta de YouTube y Facebook de Claudio Flores Imagen.

Zonal Norte en Batuco

En la medialuna Parque Batuco de la comuna de Lampa, en tanto, será el escenario este fin de semana del Campeonato Zonal Norte de la temporada 2025-2026 que reunirá a grandes jinetes del norte.

Los ganadores de este Zonal abrochan pasajes para los Clasificatorios de cara al 77° Campeonato Nacional de Rodeo, que se correrá desde el 25 al 29 de marzo de 2026 en la Medialuna Monumental “Gonzalo Vial Vial” de Rancagua.

Cabe recordar que el año pasado no se disputó el Zonal Norte. El último que se realizó fue en 2023. Aquella vez, Gonzalo Abarca y Cristóbal Cortina, en Felito y Chiloco, fueron los ganadores. Los actuales terceros de Chile participarán este fin de semana en el rodeo del club Chacaico (Asociación Malleco), un Primera con puntos, que se disputará en la localidad de Santa Fe, Los Ángeles.