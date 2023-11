La Liguilla de Ascenso de la Primera Bvive una muy emocionante definición. Son cuatro equipos los que sueñan con llegar a la máxima categoría del fútbol chileno y este fin de semana, disputarán la semifinal de vuelta. Revisa cómo será la transmisión de los encuentros.

Deportes Iquique, Deportes Antofagasta, Santiago Wanderers y Deportes Temuco disputan esta instancia clave, donde la Primera B podrá definir a los dos equipos finalistas que seguirán con la ilusión del ascenso. En la ida, ambas llaves terminaron con resultados que dejan las series totalmente abiertas. De esta manera, cualquier cosa puede pasar este domingo en la Liguilla.

El fútbol chileno vive un fin de semana cargada de partidos muy importantes y estos encuentros de Iquique vs Antofagasta y Wanderers vs Temuco, se disputarán en simultáneo. Por esta razón, acá te contamos cómo será la transmisión que dispuso TNT Sports para perderse ningún detalle de estas emocionantes semifinales de la Liguilla de Ascenso de la Primera B, la que incluye cambios respecto a los encuentros de ida.

¿Cómo será la transmisión de la semifinal de la Liguilla de Ascenso de la Primera B?

Domingo 26 de noviembre a las 18:00 horas:

Santiago Wanderers vs Deportes Temuco : TNT Sports 3 y Estadio TNT Sports.

: TNT Sports 3 y Estadio TNT Sports. Deportes Iquique vs Deportes Antofagasta: Estadio TNT.

¿Cómo salieron en los duelos de ida?

Deportes Temuco 2-3 Santiago Wanderers : Estadio Germán Becker de Temuco.

: Estadio Germán Becker de Temuco. Deportes Antofagasta 2-2 Deportes Iquique: Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta.

El sueño de Primera División

Cobreloa se consagró como campeón de la Primera B luego de una muy apretada definición. Ahora solo queda un cupo para poder ascender, un cupo para cuatro candidatos. La categoría de plata puede tener muchos defectos, pero la falta de emoción no es uno de ellos. Los duelos de este domingo prometen ser muy apasionantes.

Santiago Wanderers dio un paso gigante al ganar en el encuentro de ida ante Deportes Temuco. Los Caturros fueron a La Araucanía y consiguieron un valioso 3-2 como forastero. Ahora deben ratificarlo en casa, ante su gente, pero no será sencillo. Si bien el triunfo es importante, no deja de ser una diferencia de solo un gol y que ante el mínimo error, podría verse en peligro. El Pije viaja a Valparaíso con la obligación de ganar. No les sirve especular ni nada por el estilo.

Deportes Iquique y Deportes Antofagasta protagonizaron un gran partido en el primer duelo y todo quedó igualado. Luis Guerra y Rodrigo Contreras la dieron la ventaja 2-0 a los Pumas en el Calvo y Bascuñán, pero Edson Puch y Joaquín Moya terminaron poniendo la igualdad 2-2. Un resultado que deja todo abierto a lo que pueda suceder en el Tierra de Campeones.

Los dos ganadores de las semifinales, definirán al último club que subirá a Primera División junto a Cobreloa. Este domingo en Valparaíso e Iquique, dos equipos seguirán soñando y los otros dos, tendrán que esperar al 2024 para volver a intentarlo. Lo lindo del fútbol.