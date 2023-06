Hace cerca de siete años que Claudio Borghi se alejó del mundo de los entrenadores para nunca más volver. Tras su salida de Liga Deportiva Universitaria de Quito, en 2016, el Bichi se alejó del trabajo en el césped para enfocarse en el mundo de la televisión y los comentarios futbolísticos.

Con críticas y alabanzas, quien fuera campeón del mundo en 1986 con Argentina, se ha desempeñado en diferentes señales televisivas. En partidos, casi siempre con Claudio Palma y Aldo Rómulo Schiappacasse, mientras que en los programas sin duda su mayor éxito ha sido ser parte de TST en TNT Sports.

Pero en conversación con BolaVip Chile, Borghi confesó que todavía le pica el bichito por ponerse el buzo de entrenador, y que se siente más que preparado para el desafío.

“No lo sé, depende mucho de los proyectos que haya. En el canal hay situaciones que ya se repiten y no digo que te van aburriendo, pero sí estancando. A veces uno tiene ganas de hacer otras cosas. No me he puesto a analizar”, confesó.

Además agregó que le han llegado opciones para entrenar, pero que ninguna ha sido demasiado seria. “Ofertas siempre hay, pero son muy vagas y pasajeras. Alguien te llama y te dice si quieres trabajar, pero sin saber el proyecto que tienen”, agregó.

“Estoy en la juventud de mi vejez. Voy a cumplir 59 años, todavía puedo dirigir, entonces hay que evaluar”, destacó.

“Si bien veo más fútbol que nunca y estoy empapado, estoy sentadito en un lugar, no es lo mismo que estar en una cancha. Esa es la evaluación que hay que hacer”, cerró.

Además de la Selección Chilena, el Bichi fue tetracampeón con Colo Colo entre 2006 y 2007, liderando el equipo albo que fue subcampeón de la Copa Sudamericana además. También sacó campeón a Argentinos Juniors en 2010, con un plantel que tenía entre sus filas a Emilio Hernández y Nicolás Peric.