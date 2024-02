En la previa a la Asamblea Extraordinaria del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), que podría provocar un paro de actividades en el fútbol chileno, Victoriano Cerda, propietario de Huachipato, fue enfático al dar su postura al respecto.

En diálogo con La Tercera, el directivo afirmó que sus jugadores estarán presentes en la Supercopa ante Colo Colo, este domingo 11 de febrero en el Estadio Nacional, pues “cuesta imaginar a un jugador solicitando la reducción del cupo de extranjeros, cuando ello podría no permitir que esos compañeros extranjeros formen parte del equipo en igualdad de condiciones”.

Ante esos dichos, el ex futbolista y entrenador Marcelo Barticciotto no dudó en afirmar, durante su presencia en Radio Cooperativa, que la actitud de Cerda no hace más que meterle miedo a sus jugadores y forzarlos a que boicoteen al Sifup, de cara a la votación del paro.

“Si hay consecuencias por votar al paro, sería muy mala clase de esos dirigentes si toman esas decisiones”, aseguró Barti, quien agrega que el directivo de Huachipato “para mí lo que hace es que le infunde terror a sus futbolistas“.

¿Cuándo se vota el posible paro de jugadores?

Este martes 6 de febrero, desde las 11 de la mañana en dependencias del Sifup, en la comuna de Pirque, y de forma telemática, los capitanes de todos los equipos del fútbol chileno decidirán si toman la medida de presión, por el aumento en el cupo de extranjeros a seis por equipo.

En caso de que se apruebe el paro de jugadores, será voluntad del ente sindical determinar si se aplica para el comienzo del Campeonato Nacional 2024, o se hace con efecto inmediato, es decir, con la suspensión de la Supercopa.

