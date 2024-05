Unión La Calera está cerca de terminar un destrozo primer semestre. Los cementeros van colistas en el Campeonato Nacional 2024 y, para más remate, cerraron como úlitmo de grupo su participación en la Copa Sudamericana tras caer por 1-0 ante Alianza de Colombia.

La aventura de los caleranos en el torneo continental fue un desastre, ya que apenas sumaron cuatro puntos en seis partidos en el Grupo B. Además, no jugaron ningún encuentro en su ciudad, ya que tuvieron que partir a Valparaíso o moverse varios kilómetros a Concepción.

Pese a esto, las ganas de sacar esto adelante están en el plantel. Así lo dejó en claro el portero Jorge Peña, quien con 23 años disputó ante Alianza su tercer partido como profesional y el primero desde que llegó a La Calera.

“Un poco triste por el resultado, pero contento porque se dio la oportunidad de jugar. Estaba trabajando para esto. Siempre lo hago al máximo, me toque o no me toque jugar. Gracias a Dios me tocó. Siento que lo hice bien, pero siempre se puede mejorar”, declaró Peña a la señal oficial tras la derrota.

En ese sentido, el meta afirmó que “venimos complicados en el campeonato y nos está costando. Lo vamos a sacar adelante como grupo. Queríamos ganar y dejar buenas sensaciones, pero a dar vuelta la página. Hay que seguir y estar con la motivación a tope para dar vuela esto”.

“El objetivo era pasar a la siguiente fase en la Sudamericana, es algo que nos planteamos a inicio de año. Triste por no conseguirlo, pero hay que seguir trabajando. Queda mucho todavía”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Unión La Calera?

El cuadro cementero saldrá a jugar este domingo 2 de junio desde las 15:00 horas ante Cobresal en El Salvador. Este duelo será clave para la zona baja, ya que los mineros marchan en el puesto 14° con apenas doce unidades, cuatro más que La Calera.

