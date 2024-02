Arquero bicampeón con Cobreloa duda del plantel loíno tras el debut: "No creo que rindan un 30% más"

Cobreloa volvió a Primera División luego de casi nueve años en Primera B. Lo hizo como local ante Huachipato, en un partido que terminó 1-1 y que dejó un gusto amargo entre el público local.

No solamente los fanáticos esperaban más. También un histórico del club como Óscar Wirth, campeón en 1980 y 1982 con los loínos, sintió que el plantel está con pocas herramientas para dar la pelea este año.

“Obviamente que empatar es mejor que perder, pero si en casa estos son los arrestos futbolísticos, cómo irá a ser de visita”, manifestó a Redgol quien además fuera directo deportivo del club hasta agosto del año pasado.

Agrega el meta mundialista que “este es el nivel futbolístico que tienen, no creo que rindan un 30% o 40% más. En las respuestas individuales me da ese parecer, por lo que me quedaron muchas dudas”.

El primer golpe era clave para Cobreloa

Oscar Wirth siente que en Calama el equipo tenía que hacerse fuerte de inmediato, para enviar un mensaje al resto de los equipos y sepan lo que van a enfrentar en la visita a la altura.

“Hay una cuestión de esencia, cuando el primer partido es en tu casa y pegas un fierrazo a los contrarios, dejas a todos diciendo ‘tenemos que ir a jugar con estos que son pesados'”, manifestó el ex golero.

Finalizó con un poco de pesimismo respecto a lo que puede ser el año de Cobreloa en el Zorros del Desierto. “Cuando suceden estas cosas, se envalentonan todos y te faltan el respeto”, cerró Wirth.