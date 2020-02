Zamorano y los incidentes en los estadios: “La gente se puede manifestar, pero la violencia no conduce a nada”

El ex capitán y goleador de la selección chilena, Iván Zamorano, se refirió a los actos de violencia que han ocurrido en los últimos días en distintos estadios del país y que tienen al fútbol chileno en jaque de cara a los próximos encuentros del Campeonato Nacional, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

En ese sentido, en el Aeropuerto de Pudahuel, en la previa a su viaje a presenciar el clásico entre Inter de Milán y AC Milan, se refirió a la compleja situación que se vive en el país y manifestó su apoyo a las demandas sociales, pero sin violencia.

"La gente se expresa y me parece que estamos en un país democrático, donde parece lógico y normal que donde no te parece bien un sistema o tantas cosas que no están bien se puedan discutir o analizar, y donde la gente pueda salir a la calle", señaló.

Agregó que “obviamente, como persona ligada al deporte, me encantaría que fuera sin violencia, porque no conduce a nada, así es que ojalá que poco a poco se puedan solucionar los temas pendientes”.