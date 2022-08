Victoriano Cerda estalla y ofrece tribunales de ahora para adelante: "No tengo negocios con Azul Azul, demandaré a todo aquel que invente"

El presidente de Huachipato, Victoriano Cerda, perdió la paciencia entre los rumores que vinculan al club acerero y su persona con Universidad de Chile, esto debido a las coincidencias de mercado en los fichajes del último tiempo. El timonel de los acereros advirtió que de acá en más llevará todo trascendido sobre su persona a los tribunales de justicia.

“La haré muy corta: no he hecho negocios con Michael Clark. Jamás he hablado ni una palabra con Cecilia Pérez sobre Azul Azul”, manifestó Cerda en su cuenta de Twitter.

El mandamás de Huachipato sentencia que “en lo sucesivo no seguiré aclarando cada estupidez que se le ocurre a cualquiera inventar. Simplemente, de ahora en adelante, demandaré a todo aquel que invente”.

Cabe recordar que en el último tiempo no son pocas las voces que apuntaron a una supuesta propiedad encubierta de Victoriano Cerda en Azul Azul, incluidos en nexo con el representante Fernando Felicevich.

Asimismo, algunos días atrás, y respecto al reportaje del medio de investigación Ciper Chile, Cerda sostuvo “qué bueno que Ciper haya investigado meses y concluya lo mismo que he dicho mil veces: no soy dueño ni tengo participación en Azul Azul, ni en Sartor ni en sociedades relacionadas con ellos. De pasada -aprovecho de decirlo- nunca conocí a Michael Clark antes de su ingreso a la U”.

La molestia de Victoria Cerda responde a las alertas e hipótesis de varios sectores del medio futbolístico, que acusan a Victoriano Cerda, así como también a Felicevich, de tener una supuesta injerencia o nexos con Azul Azul, la concesionaria del Chuncho encabezada por el grupo Sartor tras la salida de Carlos Heller. A Cerda se le ha achacado los numerosos jugadores de Huachipato, y del corral del agente, que han llegado a Universidad de Chile.