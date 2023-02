El ex lateral analizó el momento de la Roja en divisiones menores y le tiró la oreja a la entidad por el abandono. Entregó su fórmula para salir de la crisis.

Luego de la participación de la selección chilena en el Sudamericano Sub 20, el fútbol nacional quedó en alerta por el momento de los juveniles. La regla del Sub 21 ha dado pocos frutos y son pocos los canteranos que están sumando protagonismo en los primeros equipos del Campeonato Nacional.

El hecho comienza a generar preocupación, ya que el esperado recambio tras la Generación Dorada parece estar cada vez más escondido. Con la urgencia y el tiempo avanzando sin piedad, se hace cada vez más necesaria una reestructuración de las cosas. Ahí, Jean Beausejour entregó una propuesta.

Este martes en la última edición de Los Tenores de Radio ADN, el ex lateral y bicampeón de América con la selección chilena se refirió al momento que viven las inferiores de nuestro país, dejando un claro dardo contra la ANFP.

"Los márgenes los pone la ANFP. Aquí se eliminó una categoría, en vez de agregar como lo hacen nuestros vecinos que tienen un campeonato. Es terrible", lanzó de entrada el ex Colo Colo y Universidad de Chile, entre otros.

"Más encima no tenemos un campeonato de reservas. En divisiones menores se acorta la distancia y terminan jugando tres o cuatro veces al año con el mismo equipo por logística. Vamos inversos a nuestros vecinos, que invierten en inferiores y eso te pasará la cuenta", agregó.

De hecho, Jean Beausejour comparó el trabajo de Patricio Ormazábal con lo hecho con los clasificados a la fase final del Sudamericano. "Esta sub 20, más allá de la buena preparación, me gustaría saber con cuántos partidos llegó internacionalmente versus las que están peleando en el hexagonal final, que son con los que hay que compararse".

El plan de Jean Beausejour para levantar a las juveniles

En medio de sus críticas a la ANFP por el momento que viven las inferiores, Jean Beausejour entregó su fórmula para ir al rescate. El ex lateral explicó cómo a él le tocó vivir el proceso y los puntos fuertes para que los juveniles lleguen mejor preparados al profesionalismo.

"Me tocó algo similar en Católica, cuando los equipos tenían una filial en Tercera División. Ganamos roce a nivel competitivo adulto, porque aparte de alargarle el juvenil a ese muchacho que le faltaba un año para explotar, le das competencia con adultos, que viva esa experiencia de fútbol profesional", señaló.

Jean Beausejour no se quedó ahí y recalcó que de aquella etapa fueron varios los que llegaron a jugar en la máxima categoría. "No ser si Católica sacó más jugadores en ese tiempo. Hablo por la división que me tocó estar a mí, que fue la 84’. De esa, debutamos en Primera 11 jugadores".

En medio de la conversación surgió la idea de un torneo Sub 20 con cinco jugadores adultos, algo que reconoció "sería totalmente beneficioso para nuestros muchachos, porque sería la réplica más cercana a jugar en primera división".

"Te sirve para tener con continuidad a los jugadores que no juegan en el plantel. Hace años estamos pidiendo a gritos. Si no las quieres hacer por todas las de la ley, hazlo por zona geográfica, porque te sirve para generar más roce", sentenció.