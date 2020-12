¡Tremendo! Eduardo Acevedo renuncia en vivo en el CDF a su cargo como DT de Universidad de Concepción

Una tremenda bomba hizo explotar el entrenador de Universidad de Concepción, Eduardo Acevedo, tras el empate 0-0 ante Everton en el estadio Ester Roa Rebolledo de la Región del Bío Bío: en medio de su entrevista post partido ante el micrófono del CDF, anunció su renuncia en vivo a su cargo.

“Yo me voy de Universidad de Concepción. Hablé ya con los dirigentes. Han pasado cosas que no dan equidad deportiva. Cuando tengo fuerzas, me quedo y la peleo, pero vi la fijación de las nuevas fechas, tenemos cuatro partidos en 13 días y uno con 57 horas. Si es futbolístico, soy el primero en estar en la cancha, cuando pasaron estas cosas, no me gustaron”, disparó sin filtro cuando fue consultado por el próximo partido de su, hasta ahí, escuadra frente a Universidad de Chile.

“Jugamos en Cobresal a las 10:30 de la mañana, dos viajes al norte. Ya firmé la renuncia, sea cual fuere el resultado. No lo puedo cambiar, me voy con un dolor en el alma pero no hay una equidad deportiva. Jugué cinco partidos en 18 partidos y otros jugaron dos en 16 días. Podríamos haber ‘descansado’ por el Covid de un funcionario”, profundizó.

Finalmente, Acevedo dijo que “me honra haber defendido a la U de Conce, pero ya tengo muchos años y no me gusta ver estas cosas peleando con un plantel de 16 jugadores más 10 pibes”.

Universidad de Concepción debe visitar el domingo 3 de enero a Universidad de Chile en el Estadio Nacional con un director técnico a definir en una verdadera final por evitar el descenso por la tabla ponderada.