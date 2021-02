Universidad de Chile vs Unión Española | Ver EN VIVO, ONLINE Y POR TV el duelo entre azules e hispanos por la fecha 32 del Campeonato Nacional

Universidad de Chile y Unión Española tuvieron su momento de gracia durante el torneo, pero con el paso de las fechas comenzaron a desinflarse en la carrera por la corona del Campeonato Nacional. Hoy por hoy, ambos elencos luchan por mantenerse en posiciones internacionales más que ser una amenaza real por el título.

Sin embargo, aún hay una posibilidad matemática de que los hispanos consigan un inédito título: si ganan los tres últimos partidos y Unión La Calera y Universidad Católica pierden aquellos tres encuentros, el cuadro de Independencia gritará campeón por octava vez en su historia.

Este panorama, de igual forma, parece una utopía pero a la que los dirigidos por Jorge Pellicer -nuevo técnico hispano- prefieren aferrarse. Además, una victoria sobre los azules asegura la participación de Unión en la Copa Libertadores del próximo año. Ciertamente un partido clave que puede traer varias consecuencias. Actualmente, los de la Plaza Chacabuco ocupan la tercera ubicación del torneo con 51 puntos.

La U, por su parte, es quinta de la clasificación con 45 unidades. Su posición es importante porque están en puestos de Copa Sudamericana y cualquier tropiezo puede significar quedar sin nada al término de la temporada.

Así también, hay un ojo puesto en el descenso, porque si bien es imposible que pierdan la categoría en base al torneo de este año, la tabla ponderada acecha y genera preocupación en las huestes azules.







Día y hora: ¿cuándo juegan Universidad de Chile y Unión Española?



Universidad de Chile y Unión Española jugarán el día sábado 6 de febrero a las 19:15 horas de Chile.



Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Universidad de Chile vs Unión Española?



El partido será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports HD. Revisa aquí tu cableoperador:



Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión online estará disponible en Estadio TNT Sports.