Unión Española vs Deportes La Serena | Día, hora, canal y cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido entre rojos y granates

Un amargo debut tuvo Jorge Pellicer en la banca de Unión Española. La escuadra de Plaza Chacabuco cayó de manera inapelable ante los azules por 3-0 en un encuentro en el que no solo llegaron los goles para el cuadro de Colonia, tampoco lo hizo el buen fútbol.

Con el resultado obtenido en el Nacional, Unión hipotecó su clasificación a la Libertadores. Si bien siguen en la tercera ubicación de la tabla de posiciones, lo que les da la clasificación al torneo continental, la derrota los dejó a un punto de Palestino y apenas a tres de la misma Universidad de Chile. A su vez, perdieron la posibilidad de acercarse al segundo lugar. La importancia de rematar siendo subcampeón radica en que entrega un cupo directo a la fase de grupos de la Copa.

Ahora, Club Deportes La Serena asoma en el horizonte del cuadro de Independencia. Los granates están necesitados de puntos por la complicada situación en la tabla de posiciones en la que se encuentran.

Los dirigidos por Miguel Ponce vienen de caer en condición de local ante Universidad Católica, pero fueron un rival más que complicado para los favoritos para quedarse con el tricampeonato.

Duelo en que tanto rojos como granates deberán ir por un triunfo de cara a las pretensiones de cada uno.

Día y hora: ¿cuándo juegan Unión Española vs La Serena por el Campeonato Nacional?



Unión Española vs La Serena será este miércoles 10 de febrero a las 18:30 horas.

Unión tuvo una amarga tarde en Ñuñoa ante la U. Foto: Agencia UNO.

Televisión: ¿dónde ver EN VIVO y por TV el encuentro?



Unión Española vs La Serena será transmitido por TNT HD. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

TNT Sports HD (Ex CDF HD)

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿se puede ver el partido en vivo vía streaming?



Si quieres disfrutar del encuentro a través de tus plataformas digitales, puedes hacerlo en Estadio TNT.