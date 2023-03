Los duelos entre Colo Colo y Universidad de Chile muchas veces tienen momentos que pasan a la historia, debido a que es un encuentro que tiene una gran carga emotiva entre sus jugadores. En buen chileno se pone "termo" el Superclásico tanto en las previas, en la cancha y en el post partido, lo que recordamos en Redgol.

En 1996 es recordada la pelea entre Fernando Vergara y Sergio Vargas, en un partido por Copa Chile. Luego de un gol del Cacique, el delantero albo algo le dice al meta azul que reacciona con un manotazo, lo que dio pie para que el Feña se volviera loco y lo metiera en el arco pegándole combos.

Un año después, el Cacique le empató a la U en el último minuto con gol de Pedro Reyes en el Nacional. El Superman se volvió loco pues estimó que el gol salió de un tiro libre mal cobrado, por lo que fue hasta el camarín del árbitro Salvador Imperatore para romper la puerta a patadas. "Sinvergüenza, hijo de mil putas", decía el meta.

En el 2002, mucha repercusión tuvo una declaración del joven Alonso Zúñiga. A la U se refirió como "una raza que no existía, nosotros somos indios" y que "jamás me pondría la camiseta de la ‘U’, me llega a dar alergia". ¿Lo curioso? Arribó como refuerzo a los azules el 2006.

El 2005 también se vivió un momento tenso, donde empezó a ser protagonista un jugador que a los clásicos siempre le ponía pimienta: Johnny Herrera. En el Nacional, luego de un gol de Colo Colo, Jorge Valdivia va a molestarlo y el golero reacciona, desatando un escándalo pues se metieron más jugadores.

El 2007, con Mauricio Pinilla retornado desde Escocia a la U, el capitán de los albos David Henríquez aludió a la crisis de pánico del delantero. Esto no le gustó al ariete, que indicó que "algunos de Colo Colo no saben ni hablar. Dicen 'losotros (en vez de nosotros), los estamos dando cuenta losotros'. Es de Colo Colo, no se puede esperar otra cosa".

El 2012 se vivió el peak de situaciones termos. Con Colo Colo en mal momento, otra vez Johnny Herrera hizo noticia: dijo que quería ver a Colo Colo en la B. Esteban Paredes le respondió señalando que "de ese tontito no quiero responder nada" y que "lo único que conozco de Herrera es el nombre de su camiseta cuando va a buscar la pelota a la red".

Pocas semanas después Colo Colo fue humillado por su archirrival. En el 5-0 quedó para la historia una termeada enorme de los cracks de la U, al celebrar en el camarín del Estadio Nacional con una foto donde se burlaron de la goleada haciendo la "manita".

La U quedó eliminada al poco tiempo de Copa Libertadores ante Boca Juniors, en semifinales, y un grupo de hinchas albos arrendó un avión para molestar a los fanáticos azules. "La copa grande no es para equipo chico", decía la leyenda. La talla pudo ser buena pero fue mufa, porque el partido en el que voló la aeronave el Bulla ganó 4-0 a los albos y pasó a la final de ese torneo.

Si todo eso no era suficiente, en el segundo semestre en el Monumental se registró uno de los momentos más recordados... pero por lo ordinario. Tras el triunfo del Cacique con gol de Carlos Muñoz, Francisco Prieto le hizo un "te paseo" a la barra de la U. Eso fue advertido por Johnny, que encaró al golero albo y quedó la crema.

El 2014 seguía caliente el tema entre ambos elencos y otra vez Herrera fue protagonista. Luego de que Felipe Flores le gritara un gol en la cara aseguró que era un "chipamogli" y arremetió contra el Monumental. "Para mí es un asco el Monumental. Es un vertedero, cada vez que vas queda la grande", comentó en palabras que trajeron mucha polémica.

El 2018 se registó otro clásico caliente. Colo Colo perdió con Delfín en Copa Libertadores, por lo que los hinchas azules llegaron con imágenes de ese animal al Nacional para mofarse de los albos. Debieron hacerse un lulo al final del partido, porque perdieron 3-1 y vieron pelearse en la cancha a Mauricio Pinilla con Jean Beausejour.

La última imagen termo la protagonizó Matías Zaldivia. Antes de pasar a la U desde el Monumental, posteó en su Instagram una imagen señalando que era "la mejor foto", por la burla de la barra colocolina respecto a los años que llevan los azules sin vencer en Macul.