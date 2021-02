Eduardo Acevedo y el partido por la permanencia: “Universidad de Concepción es más que Colo Colo en lo colectivo”

Un partido de infarto se vivirá este miércoles en el Estadio Fiscal de Talca, porque Universidad de Concepción y Colo Colo disputarán una final por la permanencia en Primera División.

En ese sentido, Eduardo Acevedo, ex técnico del Campanil, conversó con Deportes en Agricultura sobre este compromiso y aseguró que los futbolistas del equipo universitario tienen el carácter necesario para quedarse con el triunfo.

“La campaña ha demostrado que el equipo se formó por carácter, por personalidad y mucho trabajo, por eso logramos esa cantidad de puntos, a pesar de no alcanzar el objetivo de clasificar a copas internacionales”, comentó.

“Los jugadores base de la U. de Concepción tampoco están acostumbrados a jugar en la parte baja de la tabla de posiciones, pero pasa que lo hablamos mucho con ellos que el fútbol es de carácter, es personalidad. Hay que asumir las responsabilidades. No me cabe ninguna duda que será un partido tremendo, pero confío mucho en la personalidad de los jugadores del Campanil”, agregó.

Sobre la situación del Cacique, mencionó que “hubo mucho problema internos en el Monumental que merma en lo colectiva. Para mí, Universidad de Concepción es más que Colo Colo en lo colectivo”.

Al ser consultado sobre cómo se definirá al tercer descendido, señaló que “es un partido de equipos que sepan manejar mejor la presión. Se va a jugar un encuentro espectacular dentro de los más feo en el fútbol (…) la desesperación futbolística por demostrar tiene que estar más presente en Colo Colo que en la Universidad de Concepción”.

Finalmente, tuvo comentarios sobre Bryan Carvallo, a quien calificó como uno de los grandes jugadores del Campanil: “Es un jugador que me enamora. Si me sale la opción de llegar a un club, yo me lo quisiera llevar siempre”.

Recordemos que el compromiso entre Colo Colo y Universidad de Concepción está programado para las 18:00 horas de este miércoles, que se jugará en el Estadio Fiscal de Talca y que es a partido único (si hay empate en los 90 minutos, se define por penales). Y todos los detalles del encuentro los podrás seguir junto al equipo de RedGol.