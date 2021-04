Johnny Herrera desclasifica su relación con Esteban Paredes: “En su minuto le puse el cara cuico”

Un verdadero revuelo mediático provocó Johnny Herrera al anunciar su retiro del fútbol profesional y comenzar una carrera en los medios de comunicación, pues este miércoles se oficializó su como panelista en TNT Sports Chile.

En ese sentido, el ahora ex portero se ha dado el tiempo para conversar de diversos temas y en diálogo con Deportes en Agricultura desclasificó su relación con Esteban Paredes, rival deportivo por ser ídolos de Universidad de Chile y Colo Colo, respectivamente.

“Fuimos compañeros en la selección chilena y siempre fue buena onda. Recuerdo que en su minuto le puse ‘el cara cuico’, cuando teníamos esas disputas en televisión y que era parte del folclor del fútbol”, partió comentando.

“Me tocó ganar, pero también me tocó perder y me hizo muchos goles, pero me tocó ganarle muchas veces y con goleadas incluidas. Las buenas de él que las cuente él, yo contaré mis buenas y me quedo con que nunca me tocó perder una final con Colo Colo, me tocó jugar dos veces. Me quedo con eso, con las mejores historias de mi vida”, agregó.

Al ser consultado por qué dijo que le hubiese gustado tener a Paredes en su equipo, respondió que “es un goleador. Como lo dije en ese momento, pasó por un momento que el balón le pegaba en la nuca y era gol”.

Recordemos que Johnny Herrera se despidió del fútbol con 16 títulos, que se dividen en: nueve copas de Primera División, tres Copa Chile, una Supercopa, una Copa Sudamericana y dos Copa América.