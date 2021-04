Johnny Herrera anuncia su retiro y cuelga los guantes con 39 años: "La decisión está tomada y recontra pensada"

Es oficial: Johnny Herrera anunció que cuelga los guantes y se retira del fútbol con 39 años. El ex arquero de Universidad de Chile, Everton y la selección chilena, entre otros, comunicó su desición en el programa TNT Data Sports.

"La decisión está tomada, recontra pensada y estamos okey. Costó mucho porque había muchas ganas de hacer muchas cosas. Había que pensarlo y no es fácil. Le di vueltas, hablé con mi círculo cercano y ya está", dijo Johnny Herrera.

Agregó: "colgamos los guantes y me dedico al tenis, ja ja ja… No, me retiro del fútbol, costó mucho. Pero es de hace rato, desde que salí de la U, pensaba no seguir en el fútbol y dedicarme a otras cosas. Dejé muchas metas personales postergadas por el fútbol y estoy a tiempo de recuperarlas. Le hice caso a mi vieja, que en paz descanse, tras mi salida de la U. En palabras de ella: no le des el gusto a estos huevones que no te quieren ver jugando, sigue jugando".

Estamos ampliando.