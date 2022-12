Hace un par de meses, Nelson Tapia hizo noticia por ofrecerse en Twitter para dirigir algún equipo. Luego de su salida del Libertad Fútbol Club, el ex arquero colocó en la red social "Si quieres ser campeón, llámame", adjuntando las banderas de Chile y Ecuador por si algún equipo se interesaba.

Y finalmente eso pasó. "Cabeza de Muela" seguirá en el ascenso ecuatoriano y esta vez dirigirá al Club Deportivo Aampetra en el 2023. Se trata de un pequeño club de Quito que buscará subir de la Segunda Categoría (tercer nivel en el sistema de ligas ecuatoriano), a la Serie B.

Se trata de una experiencia que Tapia ya vivió cuando dirigió a Guayaquil Sport, con quienes logró el ascenso en el año 2020, aunque luego terminó partiendo al Libertad Fútbol Club, con quienes peleaba por ascender a la Serie A, pero la dirigencia lo terminó cesando del cargo.

Ahora, una categoría más abajo, Tapia agarra a un equipo que logró llegar a cuartos de final en el torneo 2022 y que este año busca dar el gran salto a la Serie B. "Bienvenido profe, el sueño se agiganta. Nos preparamos para el camino del 2023", anunció la institución en redes sociales.

Sus ganas de venir a Chile

Eso sí, el ex arquero de La Roja tenía ganas de recibir un llamado desde Chile. "He buscado diferentes formar de trabajar, he enviado correos en Chile a todos los equipos y solo quiero mostrar mi trabajo. Es por eso que escribí ese tuit y por lo que vi hubo bastante revuelo", había señalado al sitio BolaVip.

Por lo pronto, esa vuelta a nuestro país deberá seguir esperando, ya que su carrera seguirá ligada al fútbol ecuatoriano. Solo suma una experiencia en nuestro país, cuando dirigió a Independiente de Cauquenes en el año 2016.