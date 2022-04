Mauricio Pinilla da otro salto y este viernes 1 de abril debuta con nuevo programa, el cual será animado en solitario por el ex delantero a través de Agricultura TV y Fanáticos. Para el primer capítulo, Pinigol entrevistará a Eduardo “Lalo” Ibeas, el vocalista y líder de la banda Chancho en Piedra.

“Estoy súper ansioso y emocionado. Es el primer programa de entrevistas que hago solo. Estoy realmente feliz. Se vienen invitados espectaculares que han hecho solos los programas. Gente con muchas historias. Se los recomiendo de todas maneras y no se lo pierdan. Habrá un poquito de todo, será bien misceláneo y variado”, dijo Pinilla.

El mundialista con la Roja agregó que toma el nuevo proyecto “con mucha responsabilidad y alegría, la evolución en los medios ha sido tan rápida que no he tenido tiempo de pararme a pensar. Feliz por el cariño y recepción de la gente. Es una faceta nueva, no me costó mucho entrar, pero he tenido la gran ayuda de muchos colegas”.

El programa fue bautizado como "Tercer Tiempo con Pinilla" y será transmitido todos los viernes desde las 21:00 horas a través del canal de Agricultura TV en YouTube.

De esta forma, el comentarista de Radio Agricultura, ESPN y conductor de TVN tendrá su primer programa en solitario y todo indica que nadie para a Mauricio Pinilla en las comunicaciones.

Junto a Lalo Ibeas, Pinilla tendrá de invitados en los siguientes capítulos a Cristián Sánchez, Karen Doggenweiler, el chef Álvaro Barrientos y el ex portero Nicolás Peric, entre otros.