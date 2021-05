Mauricio Viana pone el pecho a las balas y respalda a Ronald Fuentes por el mal momento de Santiago Wanderers

Una mala campaña esta viviendo Santiago Wanderers, porque en seis fechas disputadas del Campeonato Nacional no suman ningún punto, situación que los tiene en el fondo de la tabla y con Ronald Fuentes siendo muy cuestionado por el rendimiento del equipo.

En ese contexto, Mauricio Viana, portero y capitán Caturro, salió a dar la cara por el complejo momento futbolístico, a respaldar el trabajo del técnico y asegurar a los hinchas que más temprano que tarde podrán sumar unidades y escalar posiciones.

“Sabemos que la situación es compleja, sabíamos que había que adaptarse. Ahora tenemos la obligación de sumar los tres puntos, hacernos fuertes de local y estamos trabajando para ello”, partió diciendo.

“Yo he visto todos los partidos y se han hecho cosas muy buenas. Pero en la parte defensiva estamos deficientes, yo como capitán tengo que ordenar la defensa. El equipo ha perdido confianza, pero de ahí en adelante el equipo ha ido agarrando buen fútbol. Estamos reafirmando la parte defensiva para dejar el arco en cero en Valparaíso. De la mitad hacia adelante estamos muy bien y estamos seguros que nuestros delanteros comenzarán a convertir”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque realizó una dura autocrítica: “Tuvimos reunión ayer y antes de ayer. Nos han convertido goles en los inicios de partido porque entramos dormidos, eso no puede seguir pasando”.

Sumado a esto, salió a respaldar el trabajo del ex DT de Unión Española: “Él me dijo que no quería dañar en ningún sentido a esta institución tan linda. Eso me animó a redoblar esfuerzos, no queremos que parta este cuerpo técnico, hemos formado lazos en este tiempo. Hemos tratado de inculcar la garra porteсa en estos días”.

El arquero afirmó que están trabajando para salir de este mal momento futbolístico. (FOTO: Agencia Uno)

Finalmente, le envió un mensaje esperanzador a todos los hinchas Caturros: “En el momento difícil se ven los hombres, tengo mis 'huevitos' bien puestos y siempre voy a dar la cara. Sé la fórmula de cómo hacerlo para salir de esta situación, más pronto que tarde va a salir el resultado que necesitamos y empezaremos a elevar nuestro nivel”.

"Yo estoy muy firme, uno como wanderino está hecho más para estas situaciones que títulos. No me quita el sueño, sé que saldremos de esto, apretando los dientes, con mucho sacrificio. El fútbol se saca con ganas, con pasión, pero hay otras cosas mucho más triste en la vida”, sentenció.

Recordemos que este sábado Santiago Wanderers recibirá a Deportes Melipilla con el único objetivo de sumar los primeros tres puntos de la temporada, empezar a acortar distancias y poder salir de los puestos del descenso directo.