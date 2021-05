Santiago Wanderers vs Deportes Melipilla | Día, hora, canal y cómo ver EN VIVO y ONLINE el duelo de caturros y potros por el Campeonato Nacional

No hay más margen de error para Santiago Wanderers. Los caturros están en el fondo de la tabla de posiciones del presente Campeonato Nacional y para hacer más dramático el asunto son la única escuadra que no ha sumado unidades. Esta situación no solo incomoda en la tienda caturra, considerando lo delicado de la situación, sino también porque Ronald Fuentes está perdiendo piso.

Como sea, los porteños tienen que salir cuanto antes de la última ubicación de la tabla. Y, en ese sentido, recibirán a Deportes Melipilla en el marco de la séptima fecha del torneo.

Los potros ya han mostrado sus armas en su retorno al fútbol grande del país. De hecho, vienen de vencer nada más ni nada menos al tricampeón del fútbol chileno. Un resultado que, a todas luces fue inapelable. Dicha victoria ayudó al equipo de John Armijo pegara un salto en la tabla de posiciones donde hoy por hoy están séptimo y mostrando, por momentos, un fútbol que promete.

El Elías Figueroa Brander será el escenario en donde los de Ronald Fuentes intenten salir del fondo y donde los melipillanos confirmen el triunfo de la fecha pasada.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Santiago Wanderers vs Deportes Melipilla por el Campeonato Nacional?

Santiago Wanderers vs Deportes Melipilla será este sábado 8 de mayo a las 18:00 horas.

Televisión: ¿dónde ver EN VIVO y por TV Santiago Wanderers vs Deportes Melipilla?

Santiago Wanderers vs Deportes Melipilla será transmitido por TNT Sports 2 y TNT HD. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

Online: ¿se puede ver por straming el partido?

Si quieres disfrutar del encuentro a través de tus plataformas digitales, puedes hacerlo en Estadio TNT y Zapping.