Santiago Morning espera ofrecerle a Esteban Paredes el último contrato de su carrera, para que pueda jugar en el segundo semestre en el club que lo vio nacer. "Sería ridículo decir que Eseban no calza en nuestra idea de juego", señala el técnico Fabián Marzuca.

Esteban Paredes aún no anuncia oficialmente su retiro del fútbol profesional. A pesar de que dejó Coquimbo Unido y partió a Estados Unidos a unas mini vacaciones, la puerta de seguir jugando la mantuvo abierta.

Por eso en Santiago Morning esperan poder contar con el goleador histórico del fútbol chileno en el segundo semestre, para que se retire en el club que le abrió las puertas para empezar a escribir su leyenda. Así lo explicó hace unos días el dirigente Luis Faúndez y lo mismo piensan en el plantel.

El entrenador Fabián Marzuca comentó a Redgol que "si se llegara a dar, si se alienan las estrellas, estaría contento de tener a un jugador de la categoría de Esteban, sería ridículo si dijera que Esteban no puede calzar en nuestra idea de juego o no me gusta".

Además el técnico agregó que "es goleador del fútbol chileno, histórico de nuestro país, con un gran camino internacional. No debo explicar lo que tiene Esteban, no tiene precedentes en Chile. Sería una linda experiencia".

En tanto el arquero Franco Cabrera también se mostró entusiasmado ante la posibilidad del retorno del ariete a la tienda microbusera. "Esteban Paredes salió de Santiago Morning, también sería lindo para él despedirse del club que lo formó", asevera.

Luego agrega que "para nosotros como compañeros es importante tenerlo en el camarín, por la calidad y experiencia de jugador, aportaría por todo lo que vivió en su trayectoria".

Finalmente Cabrera comentó que "ha hecho un recorrido extenso, mira todo lo que logró, sería lindo que terminara donde dio sus primeros pasos. Jugamos en contra y siempre mostró una calidad extraordinaria".