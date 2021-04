Ronald Fuentes explica penal fallado por Marco Medel en el último minuto: "No tenemos un pateador definido, no he trabajado los lanzamientos penales "

Un partidazo lleno de emociones se vivió este domingo entre Santiago Wanderers y Unión La Calera donde el árbitro Eduardo Gamboa cobró cuatro penales en el partido en un encuentro que tuvo a los cementeros como ganadores y que significó también el primer gol de Jorge Valdivia en este Campeonato Nacional.

Eso sí, todo se pudo definir en forma diferente puesto que los caturros tuvieron la oportunidad de empatar en el minuto 88 a través de los doces pasos, sin embargo, Martín Arias estuvo notable al detener el remate del experimentado Marco Medel.

Luego del partido, en conferencia de prensa, Ronald Fuentes argumentó que el volante de Wanderers tomó el balón porque aún no hay un ejecutante designado.

"No tenemos un pateador definido, no he trabajado los lanzamientos penales, el que se sentía con más confianza era Marco (Medel) y por eso asumió la opción de ejecutarlo, lamentablemente este iba bien pateado, pero fue muy buena la intervención de (Alexis Martín) Arias", argumentó.

En todo caso, Ronald Fuentes, no se quiere quedar pegado con esta jugada y asegura que hay que mirar hacia adelante.

"Son decisiones que se toman y ese penal nos pudo ayudar a empatar y sumar un punto, pero no hay que darle más vuelta al tema y esperamos esta semana trabajar los lanzamientos penales y así empezar a definir bien quienes son los ejecutantes de aquí en adelante", cerró.