Noviembre es mes de elecciones en la ANFP y este jueves se cierra la inscripción para las listas que postularán a la presidencia del fútbol chileno. Las votaciones, a realizarse el martes 8, definirán la continuidad de Pablo Milad (quien ya confirmó que va por la reelección) o la designación de un nuevo timonel nacional.

A la espera del cierre de la inscripción, tres listas asoman como candidatas: está, por supuesto, la encabezada por Milad, pero además se le suman las opciones lideradas por Fernando Aguad (ex presidente de Palestino) y Lorenzo Antillo (ex Audax Italiano) en conjunto con Victoriano Cerda (Huachipato).

El panorama y posibles candidatos fueron discutidos en extenso por el panel de RedGol en La Clave y, en ese contexto, el conductor Rodrigo Herrera declaró su preocupación: la aparición de representantes en el sillón de la ANFP.

"Es una elección donde quizás no hay ninguna candidatura que a uno le convenza el 100%. Pero en este minuto político, yo soy más pragmático. En el fondo, acá no va a aparecer alguien con un proyecto transformador. En esta pasado, ya no lo hubo, las cartas están echadas", comentó.

"Bajo ese contexto, analizando lo que hay y no pensando en el ideal, me parece que frente a los tres candidatos, lo más lógico es que siga Milad. Por lo menos se garantiza la continuidad de Eduardo Berizzo, y hay cuestiones que tendrá ue hacer porque no le queda otra, como separar la Federacion de la ANFP", continuó.

"Hablo desde el pragmatismo, porque sería muy negativo para el fútbol chileno que el grupo que está vinculado a los representantes tome el poder total y llegue al control incluso de la selección chilena", sentenció.