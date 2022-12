La selección de Argentina se coronó campeona del Mundial de Qatar 2022 y le dio un gran final a la cita planetaria. La Albiceleste mostró un juego espectacular y ganó en la tanda de penales la definición del certamen a una selección francesa que no pudo contra un Lionel Messi en un alto nivel.

Ahora, las selecciones están con miras a las clasificatorias que comenzarán en junio de 2023 para el próximo Mundial, el que organizará Estados Unidos, Canadá y México en 2026. En esta edición del torneo, serán 48 los países que entrarán a la competición. Al respecto, Rodrigo Herrera analizó la situación de la la Roja frente a los desafíos que vienen.

"¿Qué fue de ese equipo que durante tres años en 2015, 2016 y 2017 fue mejor que esta Argentina? Hablo de la selección chilena. Claro, el proceso por el cual Argentina llega a la Copa del Mundo tiene que ver con fracasos: el Mundial de 2014 y las derrotas con Chile. Pero lo importante es que Argentina fue un equipo que se construyó a partir de esas experiencias. Han logrado transformar lo que parecía un momento oscuro del fútbol argentino, en uno luminoso", expresó Herrera en RedGol en La Clave.

En el diálogo, el periodista además comentó que la selección chilena ha perdido la identidad que en algún momento tuvo la Generación Dorada. "No se trata de soñar con ser mejor que Argentina, porque históricamente ellos han sido mejores, sino que de haber perdido el gen competitivo que ellos hoy día representan de una manera notable", expresó.

La nueva edición de la cita planetaria contará con más cupos para Sudamérica, que ahora serán seis y uno más del repechaje. Frente a esto, Herrera manifestó que Chile no puede quedar nuevamente fuera de un Mundial, tras no haber participado en Rusia 2018 y Qatar 2022. "Un 60% de los equipos sudamericanos estarán en el Mundial de 2026, si no aspiramos a eso, sencillamente paremos esta cuestión”, señaló.

"Yo no pido ser campeón del mundo, es un sueño que tenemos todos. Nos encantaría vivir lo que ellos están experimentando, pero hoy día es muy difícil. Pero al menos quiero una selección de la que me pueda sentir orgulloso, que compita y que demuestre tener un sentido de identidad similar al de la Argentina”, finalizó el comentarista.