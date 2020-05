¿Respuesta a Ángel Carreño? El potente mensaje de Jaime Valdés

El volante de Deportes La Serena Jaime Valdés está en medio de una polémica, luego de que el ex jugador Ángel Carreño lo acusara de ser uno de los responsables de su debacle económica.

Carreño escribió un largo escrito para decir su verdad, y luego conversó con RedGol para explicar el problema que lo une con Pajarito, quien directamente no ha hablado del tema.

"Yo me quise desahogar con esta carta. El año 2019 fue el más duro y terrible que he vivido. Por lo mismo, este escrito va con un mensaje a los futbolistas: uno cuando juega fútbol y cuando se revienta la búrbuja (se retira) y sale al mundo es como salir recién de cuarto medio. Uno no sale con nada y no sabe nada. No sabes lo que es pagar el IVA, qué es una boleta, hacer una fila en un banco, realizar un trámite, uno no sabe nada", explicó Carreño a este medio.

Pero la situación no quedó ahí, porque Jaime Valdés usó su cuenta de Twitter para escribir un potente mensaje, que puede ser una respuesta para Carreño.

Es fácil ensuciar a una persona — Jaime Valdes Z. (@PajaritoValdes) May 4, 2020

"Es fácil ensuciar a una persona", posteó Valdés, sin decir nada más.

El ex volante de Colo Colo aún no ha aclarado el hecho, y es de esperar que lo haga en sus redes sociales, el único método que usa en el último para hablar.