Con la posible desafiliación de Melipilla sin resolverse aún, Copiapó sigue entrenando para un eventual partido de promoción.

Sin embargo, desde la dirigencia del club nortino se sienten perjudicados y ya comienza a tomar fuerza la idea de exigir a la ANFP un ascenso directo.

Esta semana renunció el entrenador Erwin Durán y en el equipo reina la incertidumbre. Manuel López, delantero argentino de Copiapó, lamentó la situación en la Redgoleta.

"Está un poco movido todo. Nos toma por sorpresa la salida del profe. Es entendible la explicación que nos dio, no voy a decir qué nos dijo, prefiero que lo diga él", señaló el ariete.

Luego, afirmó: "Estamos con incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, ahora se fue el profe. Está complicada la situación, no sé dónde va a terminar todo".

López cree que el equipo debiera subir directamente: "A raíz de todo lo que ha pasado, sería lo más justo. Nosotros hemos ganado la liguilla ampliamente, hemos hecho un esfuerzo todo el año, así que lo más justo sería eso. Pero en el fútbol no hay justicia y sólo queda prepararnos".

"Nosotros nos merecemos el ascenso, hemos hecho el trabajo en la cancha, jugando 34 partidos, pero los que tienen que dictaminar son los de la ANFP", reiteró.

Finalmente, se refirió al interés de clubes de Santiago en sus servicios: "Me llegó en su momento, es un orgullo estar en la lista de uno de los tres grandes. Me motiva y me dan ganas de seguir como lo estoy haciendo y superarme".