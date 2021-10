Este martes arranca de manera oficial la jornada 27 del Campeonato Nacional, instancia donde el Colo Colo de Gustavo Quinteros buscará seguir en la cima para no perder terreno ante Universidad Católica, que está decidida a darle batalla al Cacique por el título del certamen.

La fecha comienza con los albos firmes en la punta de la tabla con 49 unidades, escoltados por una encendida UC con 47 positivos. Tercero y cuarto están Audax Italiano y Unión La Calera, con 44 puntos cada uno, y en el quinto lugar Unión Española, con 39.

La jornada a disputarse será vital tanto para Cruzados como para los de Macul, ya que marcará la antesala del choque que protagonizarán entre sí este domingo 24 de octubre a las 16:30 horas por la fecha 28 del certamen.

Por lo mismo, Colo Colo buscará un triunfo este miércoles a las 14:00 horas ante Deportes La Serena en La Portada, mientras que la UC hará lo propio el mismo día, pero a las 18:30 horas, ante el prendido Santiago Wanderers.

REVISA EL FIXTURE DE LA JORNADA 27 DEL CAMPEONATO NACIONAL:



Martes 19 de octubre

- Audax Italiano vs Ñublense, 18:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

- O'Higgins vs Deportes Melipilla, 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 20 de octubre

- La Serena vs Colo Colo, 14:00 horas. Estadio La Portada.

- Universidad Católica vs Santiago Wanderers, 18:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

- Everton vs. Huachipato, 21:00 horas. Estadio Sausalito, Viña del Mar.

Jueves 21 de octubre

- Antofagasta vs Unión Española, 16:00 horas. Estadio "Calvo" y "Bascuñán".

- Universidad de Chile vs Palestino, 18:30 horas. Estadio El Teniente, Rancagua

- Unión La Calera vs Cobresal, 21:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Fecha libre: Curicó Unido.

ASÍ ESTÁ LA TABLA: