La espera llegó a su fin. En febrero vuelve la acción de la Primera B y los 16 equipos que componen la clasifición ya aprontan lo que será la primera jornada de su aventura buscando el Ascenso. En ese contexto, desde la ANFP entregaron el fixture de las 30 fechas y, durante estos días, conocimos la programación del puntapié inicial.

Primera B: Programación de la primera jornada del Ascenso

Desde el ente rector del fútbol chileno se anunció que se implementará una inédita medida en las dos primeras jornadas: chocarán entre sí aquellos equipos que se encuentran en la misma región o con cercanía geográfica.

Viernes 10 de febrero

Cobreloa vs San Marcos | 18:30 horas en el Zorros del Desierto.

| en el Zorros del Desierto. Rangers vs Universidad de Concepción | 18:30 horas en el Fiscal de Talca.

Sábado 11 de febrero

Puerto Montt vs Deportes Temuco | 18:00 horas en el Bicentenario de Chinquihue.

| en el Bicentenario de Chinquihue. Deportes Iquique vs Deportes Antofagasta | 18:00 horas en el Tierra de Campeones.

Lunes 13 de febrero

Santiago Morning vs Barnechea | 18:00 horas en el Municipal de La Pintana.

| en el Municipal de La Pintana. Deportes Recoleta vs Deportes La Serena | 18:00 horas en el Municipal de Recoleta.

| en el Municipal de Recoleta. Unión San Felipe vs San Luis | 20:30 horas en el Municipal de San Felipe.

| en el Municipal de San Felipe. Santiago Wanderers vs Deportes Santa Cruz | 20:30 horas en el Elías Figueroa Brander.

Cambios importantes para la temporada 2023

El nuevo curso que inicia en la Primera B trae consigo algunos cambios a destacar. Esta temporada se disputarán 30 fechas, no 32 como se hacía regularmente, y la Liguilla de Promoción contará con más clasificados en busca de ascender.

El campeón sigue ascendiendo directo, pero aumentan los cupos para la postemporada. Hasta el 2022, del tercero al sexto de la tabla de posiciones se anotaban y, a partir de ahora, se suman el séptimo y octavo.

Los enfrentamientos serán: 3° vs 8°, 4° vs 7° y 5° vs 6° y, a los tres equipos que resulten ganadores, se le sumará el segundo de la clasificación para armar una especie de semifinales con partidos de ida y vuelta, ya no una finalísima.