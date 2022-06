La ANFP confirmó la programación completa de la tercera fase de la Copa Chile, etapa que tiene el atractivo del ingreso de los equipos de Primera División, que se verán las caras con los que clasificaron entre la Primera B, Segunda División y Tercera en la etapa anterior de un certamen que ofrece un cupo como Chile 4 a la Copa Libertadores 2023 para el campeón.

Ya se sabía que los duelos idea comenzaban el viernes 17 de junio con el lance entre Curicó Unido y Santiago Wanderers en La Granja a las 19:00 horas. Además, Colo Colo recibe a Deportes Temuco el sábado 18, la UC visita a Unión San Felipe el mismo día y Diego López tiene programado su debut con Universidad de Chile para el domingo 19 ante General Velásquez de visita en estadio por definir.

Pero aún faltaba saber cómo se jugarían los lances de vuelta, que comenzarán con Colo Colo visitando el Germán Bécker para verse las caras con el Pije el jueves 23 de junio. Esto porque los dirigidos por Gustavo Quinteros deben jugar el primer partido de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Internacional de Porto Alegre el martes 28 del mismo, lo que les dejará el fin de semana libre para preparar ese compromiso. La vuelta con le Bicho Colorado está programada para el 5 de julio.

Por su lado, Universidad Católica será local ante Unión San Felipe el sábado 25 de junio y Universidad de Chile cerrará la fase tres del torneo en cuestión al recibir a General Velásquez en el Santa Laura el lunes 27.

A continuación, la programación completa de la fase tres de la Copa Chile:

Programación de la Copa Chile: partidos de ida

Viernes 17 de junio

19:00 horas, Curicó Unido vs Santiago Wanderers, La Granja

Sábado 18 de junio

12:30 horas, Magallanes vs Everton, Municipal de San Bernardo

15:00 horas, Cobresal vs Barnechea, El Cobre

15:00 horas, Santiago Morning vs Unión La Calera, Municipal de La Pintana

15:30 horas, Unión San Felipe vs Universidad Católica, Lucio Fariña

16:00 horas, Audax Italiano vs San Antonio Unido, El Teniente

17:00 horas, Ñublense vs Independiente de Cauquenes, Nelson Oyarzún

17:30 horas, U de Concepción vs Deportes La Serena, Ester Roa

18:00 horas, Colo Colo vs Deportes Temuco, Monumental

18:00 horas, Deportes Puerto Montt vs Huachipato, Chinquihue

Domingo 19 de junio

12:00 horas, Deportes Limache vs Deportes Antofagasta, Fariña

12:30 horas, Deportes Melipilla vs Coquimbo Unido, Municipal de La Pintana

12:30 horas, Cobreloa vs Palestino, Zorros del Desierto

15:30 horas, General Velásquez vs Universidad de Chile, estadio por confirmar

18:00 horas, Unión Española vs Provincial Ovalle, Santa Laura

18:00 horas, Fernández Vial vs O’Higgins, Ester Roa Rebolledo

Programación de la Copa Chile: partidos de vuelta

Jueves 23 de junio

18:00 horas, Deportes Temuco vs Colo Colo, Germán Bécker

Viernes 24 de junio

19:00 horas, San Antonio Unido vs Audax Italiano, Lucio Fariña

Sábado 25 de junio

12:30 horas, Deportes La Serena vs U de Concepción, La Portada

15:00 horas, Independiente de Cauquenes vs Ñublense, Fiscal de Talca

15:00 horas, Everton vs Magallanes, Sausalito

15:00 horas, Provincial Ovalle vs Unión Española, Diaguita

15:00 horas, Barnechea vs Cobresal, Municipal de Lo Barnechea

17:30 horas, Universidad Católica vs Unión San Felipe, San Carlos de Apoquindo

20:00 horas, O’Higgins vs Fernández Vial, El Teniente

Domingo 26 de junio

12:30 horas, Deportes Antofagasta vs Deportes Limache, Calvo y Bascuñán

15:00 horas, Palestino vs Cobreloa, Municipal de La Cisterna

15:00 horas, Santiago Wanderers vs Curicó Unido, Elías Figueroa

17:30 horas, Coquimbo Unido vs Deportes Melipilla, Francisco Sánchez Rumoroso

17:30 horas, Huachipato vs Deportes Puerto Montt, Huachipato CAP Acero

20:00 horas, Unión La Calera vs Santiago Morning, Nicolás Chahuán

Lunes 27 de junio

16:00 horas, Universidad de Chile vs General Velásquez, Santa Laura