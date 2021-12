El delantero de Deportes Copiapó termina contrato este viernes, donde está a préstamo desde Deportes Antofagasta, por lo que no tiene conocimiento si lo autorizan a jugar el duelo ante Curicó Unido, que todavía no tiene una fecha de programación.

La definición de la Promoción sigue dando que hablar, donde Deportes Copiapó vs Curicó Unido han debido esperar por el aplazamiento de la llave que define el último cupo en Primera División, el que todavía no se puede jugar hasta definir la situación de Deportes Melipilla.

Por lo mismo, a la espera de una resolución definitiva de parte del Tribunal de Disciplina en el aspecto deportivo, ambos equipos siguen con la expectante situación de no saber qué sucederá, donde muchos jugadores finalizan contrato este viernes.

“Hay varios que terminamos el préstamo el 31 de diciembre, yo todavía no he hablado con nadie, todavía no sé lo que va a pasar conmigo, hoy me focalizo en Copiapó, la realidad es que puede pasar cualquier cosa, puede ser que mañana digan, jugamos tal fecha”, comentó Manuel López en la premiación de los mejores del 2021 que realizó Primera B Chile.

En ese sentido, el goleador de la Primera B asegura que tampoco tiene conocimiento de si habrá un permiso especial para jugar, teniendo en cuenta que su préstamos expira este viernes donde su pase pertenece a Deportes Antofagasta.

“La verdad que no tengo idea, de todos esos temas se está encargando mi representante, hablando con el club Antofagasta que es el dueño de mi pase, junto con Copiapó se están hablando entre ellos, la verdad es que me quiero abstraer de toda esa situación, estar focalizando en que voy a jugar y prepararme para eso", destaca.

Por lo mismo, López también pide que se tomen resoluciones cuanto antes, porque este retroceso del partido sigue dando problemas a todos los compañeros, de los dos equipos, por lo que todo está muy complicado.

“La situación no es la ideal, hay compañeros que se están quedando sin la casa, sin el arriendo, porque se vence, se están yendo a vivir varios en una misma casa. Es una situación que nosotros no tenemos nada que ver, hicimos nuestro trabajo en campo, que fue ganar la liguilla, esperar la promoción y ahora con todo este parate e incertidumbre, no sabemos qué va a pasar”, finaliza.