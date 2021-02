Gerente de Unión Española sobre opción de Carlos Palacios en Inter de Porto Alegre: "Es una operación de 2 millones de dólares"

Carlos Palacios, la gran figura de Unión Española, podría dejar el fútbol chileno luego de la gran temporada que completó en 2020.

El volante de 20 años es pretendido por el Inter de Porto Alegre, uno de los equipos más poderosos de Brasil, que actualmente pelea el título del Brasileirao.

De acuerdo a lo que informó el periodista argentino César Luis Merlo, de la cadena TyC Sports, el club brasileño ya estaría negociando con los hispanos, aunque su gerente general, Luis Baquedano, dice no tener mucha información.

"No me han llamado, no sé si en este momento habrá algo. Este tema tiene que levantarlo el representante del jugador con Jorge Segovia, porque es una operación de dos millones de dólares", señaló el dirigente a Redgol.

Sobre las incorporaciones de Unión, comentó: "Llegó Chumacero, Miguel Pinto, Magnasco, el chico Jorquera de Cobresal, Patricio Rubio, y nos vamos a tratar de reforzar con un zaguero central y otro delantero más".

Carlos Palacios debutó en la seleción chilena el 17 de noviembre en la derrota por 2-1 ante Venezuela en Caracas. En el Torneo Nacional marcó ocho goles en 33 partidos.