El presidente de Deportes Melipilla, Leonardo Zúñiga, volvió a sacar la voz para defender a Los Potros de una supuesta irregularidad reglamentaria que, eventualmente, significaría un duro castigo para el club de la Región Metropolitana justo en momentos en que pelea la permanencia en Primera A junto a Huachipato, Universidad de Chile, Curicó Unido, Cobresal y O’Higgins.

La denuncia anónima por dobles contratos y nuevos antecedentes sobre una supuesta irregularidad con el futbolista Nicolás Forttes tiene muy complicado y molesto al timonel de Melipilla, que hizo nuevos descargos en Radio ADN y dio a conocer un dato inédito, relevante y sabroso.

“La denuncia la hace un correo de mail: denunciaanonimaanfp@gmail.com. Así de simple, claro y para qué darle más vueltas. Es el autor de esta gran denuncia que parte con una situación A y concluimos en una situación Z”, dijo Zúñiga.

El timonel melipillano agregó que “las denuncias que naces a raíz de esta anónima, divagan y se traslapan desde el doble contrato hasta el lavado de dinero. Es tirar al boleo… es como tiren, tiren, que algo debe haber. Entonces me tengo que hacer cargo de dobles contratos, de pagos en negro, de pagos a través de Sifup y de lavado de dinero… por último el chiste y la anécdota de tener moto, metralleta, ser sicario y atacar en los semáforos”.

Sobre la misma complementa que “todo parte de la denuncia anónima de este correo que mencioné, pero cómo termina todo esto, con el diario del domingo en la mano, acabo de ver la entrevista a Nicolás Forttes donde dice que nada de esto es cierto”.

Leonardo Zúñiga sentenció que es “una denuncia temeraria que señala ciertas situaciones que no conozco, hablo de hipótesis. No conozco esas denuncias. Es anónima, la recibió Miguel Ángel Valdés en la ANFP. Según entiendo está en investigación, pero no he sido noticiado. Hoy aparece todo concluyéndose en Nicolás Forttes y él ya dijo a través de Redgol que nada de esto es cierto. Háganse cargo y aclaremos esto. No es nada más que la consecuencia de estar en una posición en la tabla mejor, versus otras instituciones gigantes, más grandes, que están en mayor riesgo. Yo deportivamente siento que estoy preparado para enfrentar esta situación. Lo demás es rumor y mentiras”.