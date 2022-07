Como buen equipo grande -al menos en su concepción- Cobreloa lidia permanentemente con polémicas de todo tipo. Aunque esté en Primera B, el cuadro naranja se las arregla para seguir en la primera plana de los noticieros, aunque ya no sea por buenas razones sino al contrario: polémicas son las que abundan en el cuadro del mineral.

Y así quedó claro después de la derrota de este lunes ante Copiapó por 2-0, marcada por los errores del árbitro Felipe Jara, pero a la que los naranjas llegaban con problemas internos, por la ausencia de Nicolás Maturana del contingente que se desplazó a la capital de la Región de Atacama para el choque por la vigésima fecha del ascenso.

El Nico aseguró que el motivo de su ausencia era para resguardarlo de alguna lesión. "No viajé por qué no podía exponerme a jugar en una cancha de pasto sintético y resentirme del desgarro que me tuvo más de un mes fuera, sin poder entrenar ni jugar. También, pensando en que se vienen dos partidos importantes de local", dijo en una historia de Instagram.

Pero la explicación resultó controvertida para sus compañeros o, al menos, para uno de los delanteros, David Escalante. Según declaró Chiquito a En La Línea, "Maturana no quiso viajar. Se molestó porque lo sacaron y no quiso viajar. Decimos que tiramos para adelante y él no tira para adelante, entonces la gente no sabe esas cosas, pero en el grupo cae mal".

La controversia vuelve a envolver a Maturana, después de algunos dichos que se filtraron desde la dirigencia y lo señalaban como una de las "manzanas podridas" del plantel, circunstancia que no importó a la hora de que el mismo jugador grabara videos pidiendo aportes económicos para el club.

Cobreloa no ha podido contar de manera regular con el ex mundialista Sub 20, que sólo jugó un partido completo en el presente torneo. Sobre un total de veinte fechas, Matu actuó en 15 partidos y suma 767 minutos en el terreno, con un solo gol como registro, pero de carácter relevante: fue la única anotación del 1-0 sobre Universidad de Concepción la semana pasada.

De esta manera, las próximas horas en Calama serán claves, ya que se escenificará el cara a cara entre Maturana y Escalante, en un momento clave de la temporada. Los naranjas se encuentran a once puntos del sólido lider de Primera B, Magallanes, y se enfrentarán con Rangers este domingo en la capital de El Loa.